Kovács Zoltán: Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra!

A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést. Ebben emlékeztetett, hogy Charlie Kirket – a fiatal, keresztény családapát, influenszert, a konzervatív Amerika egyik legismertebb alakját – agyonlőtték csak azért, mert kiállt a nemzeti oldal és a hazája mellett. Kovács Zoltán hozzátette, Amerikában Trump ellen is merényletet kíséreltek meg, Európában Robert Ficóra is rálőttek.

Fotó: AFP

Arra is felhívta a figyelmet:

A migránsokkal teli nyugati városokban mindennaposak a zavargások, gyújtogatások.

És közben itt, Magyarországon? Orbán Viktort, a nemzeti oldal politikusait, sőt még a szavazókat is naponta éri gyűlölet, fenyegetés, uszítás – fogalmazott az államtitkár, és kiemelte:

A baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel. Ez már nem politika. Ez hadüzenet. A cél: megfélemlítés, káosz, és a nemzeti erők eltüntetése.

„Ne hagyjuk, hogy Magyarország is a politikai erőszak áldozata legyen!” – zárta bejegyzését Kovács Zoltán.

Borítókép: Charlie Kirkre emlékeznek (Fotó: AFP)