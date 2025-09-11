charlie kirkKovács Zoltánerőszak

Kovács Zoltán: Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra!

A baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel. Erről írt közösségi oldalán Kovács Zoltán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 15:34
Charlie Kirkre emlékeznek Fotó: MELISSA MAJCHRZAK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést. Ebben emlékeztetett, hogy Charlie Kirket – a fiatal, keresztény családapát, influenszert, a konzervatív Amerika egyik legismertebb alakját – agyonlőtték csak azért, mert kiállt a nemzeti oldal és a hazája mellett. Kovács Zoltán hozzátette, Amerikában Trump ellen is merényletet kíséreltek meg, Európában Robert Ficóra is rálőttek.

Charlie Kirkre emlékeznek. Amerika egyik legismertebb alakját agyonlőtték, csak azért, mert kiállt a nemzeti oldal és a hazája mellett –fogalmazott Kovács Zoltán
Charlie Kirkre emlékeznek. Amerika egyik legismertebb alakját agyonlőtték, csak azért, mert kiállt a nemzeti oldal és a hazája mellett –fogalmazott Kovács Zoltán
Fotó: AFP

Arra is felhívta a figyelmet: 

A migránsokkal teli nyugati városokban mindennaposak a zavargások, gyújtogatások.

És közben itt, Magyarországon? Orbán Viktort, a nemzeti oldal politikusait, sőt még a szavazókat is naponta éri gyűlölet, fenyegetés, uszítás – fogalmazott az államtitkár, és kiemelte:

A baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel. Ez már nem politika. Ez hadüzenet. A cél: megfélemlítés, káosz, és a nemzeti erők eltüntetése.

„Ne hagyjuk, hogy Magyarország is a politikai erőszak áldozata legyen!” – zárta bejegyzését Kovács Zoltán. 

Borítókép: Charlie Kirkre emlékeznek (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.