Alice Weidel arcképe szerepel a plakátokon, a politikus fejére hatalmas célkeresztet rajzoltak, alatta a felirat: „Ide célozz!”. Az anyagon a Baloldali Ifjúság (Linksjugend) hannoveri szervezetének logója is feltűnik, írja az Origo.
Alice Weidel a német szélsőbal célkeresztjében
Hannover utcáin olyan plakátokat találtak, amelyek nyíltan Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnökének meggyilkolására szólítanak fel. A felháborító propagandát a rendőrség is vizsgálja: nyilvános bűncselekményre való felhívás és fenyegetés gyanúja miatt indult nyomozás.
A rendőrség szerint a plakátok eredete egyelőre tisztázatlan, a további jogi lépések ügyében az ügyészség dönt majd.
AfD: Azonnali fellépés szükséges
Stephan Bothe, az AfD alsó-szászországi frakciójának belpolitikai szóvivője botrányosnak nevezte az esetet.
Az Egyesült Államokban a konzervatív aktivista, Charlie Kirk elleni merénylet alig három hete történt, és most Németországban a Baloldali Ifjúság Alice Weidel meggyilkolására buzdít. Ez elfogadhatatlan!
– hangsúlyozta, egyúttal határozott rendőrségi fellépést követelve.
Alice Weidel nem először kerül a célpontba
Nem ez az első eset, hogy a Linksjugend nyílt erőszakot igazoló megnyilvánulásokkal hívja fel magára a figyelmet. A szervezet nemrég Charlie Kirk halálát gúnyolta ki az Instagramon: „Egy célzott lövés a nyakába, és véget ért a jobboldali, kizsákmányoló politikája.” Bár a bejegyzést később törölték, a botrány nem csitult.
Hanaui tagszervezetük szintén gyalázkodó posztot közölt: Kirk képe mellé azt írták, „Rohadj a pokolban, Charlie Kirk.”
Alice Weidel is többször került célkeresztjükbe. A Linksjugend Main-Taunus-Kreis szervezete a nyáron gyászjelentést idéző posztot tett közzé róla gyertyával és fekete szívvel. Amikor egy felhasználó rákérdezett, hogy Weidel meghalt-e, cinikus választ kapott: „Sajnálattal kell közölnünk, hogy nem.”
Kik állnak a szervezet mögött?
A Linksjugend a Baloldali Párt (Die Linke) hivatalos ifjúsági szervezeteként alakult 2007-ben.
Bár 2011 óta nem szerepel a német alkotmányvédelmi hivatal éves jelentéseiben, tíz jelenlegi baloldali Bundestag-képviselő is a tagjai között van.
A mozgalom saját meghatározása szerint „antifasiszta” tevékenységet folytat, vagyis nemcsak a „nácik” ellen, hanem minden általuk „egyenlőtlenséget” és „kizsákmányolást” megtestesítő társadalmi rend ellen küzdenek. Kritikusok szerint azonban mindez nem más, mint szélsőbaloldali gyűlöletpolitika, amely egyre inkább erőszakba csap át.
Borítókép: Alice Weidel, az AfD szövetségi vezetője és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)
