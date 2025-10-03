Alice WeidelNémetországszélsőbalcélpontafd

Alice Weidel a német szélsőbal célkeresztjében

Hannover utcáin olyan plakátokat találtak, amelyek nyíltan Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnökének meggyilkolására szólítanak fel. A felháborító propagandát a rendőrség is vizsgálja: nyilvános bűncselekményre való felhívás és fenyegetés gyanúja miatt indult nyomozás.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 03. 13:32
Alice Weidel, az AfD szövetségi vezetője és parlamenti frakcióvezetője Fotó: Michael Kappeler Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alice Weidel arcképe szerepel a plakátokon, a politikus fejére hatalmas célkeresztet rajzoltak, alatta a felirat: „Ide célozz!”. Az anyagon a Baloldali Ifjúság (Linksjugend) hannoveri szervezetének logója is feltűnik, írja az Origo.

Alice Weidelt támadják (Forrás: Képernyőkép)
Alice Weidelt támadják (Forrás: Képernyőkép)

A rendőrség szerint a plakátok eredete egyelőre tisztázatlan, a további jogi lépések ügyében az ügyészség dönt majd.

AfD: Azonnali fellépés szükséges

Stephan Bothe, az AfD alsó-szászországi frakciójának belpolitikai szóvivője botrányosnak nevezte az esetet.

Az Egyesült Államokban a konzervatív aktivista, Charlie Kirk elleni merénylet alig három hete történt, és most Németországban a Baloldali Ifjúság Alice Weidel meggyilkolására buzdít. Ez elfogadhatatlan!

– hangsúlyozta, egyúttal határozott rendőrségi fellépést követelve.

Alice Weidel nem először kerül a célpontba

Nem ez az első eset, hogy a Linksjugend nyílt erőszakot igazoló megnyilvánulásokkal hívja fel magára a figyelmet. A szervezet nemrég Charlie Kirk halálát gúnyolta ki az Instagramon: „Egy célzott lövés a nyakába, és véget ért a jobboldali, kizsákmányoló politikája.” Bár a bejegyzést később törölték, a botrány nem csitult.

Hanaui tagszervezetük szintén gyalázkodó posztot közölt: Kirk képe mellé azt írták, „Rohadj a pokolban, Charlie Kirk.”

Alice Weidel is többször került célkeresztjükbe. A Linksjugend Main-Taunus-Kreis szervezete a nyáron gyászjelentést idéző posztot tett közzé róla gyertyával és fekete szívvel. Amikor egy felhasználó rákérdezett, hogy Weidel meghalt-e, cinikus választ kapott: „Sajnálattal kell közölnünk, hogy nem.”

Kik állnak a szervezet mögött?

A Linksjugend a Baloldali Párt (Die Linke) hivatalos ifjúsági szervezeteként alakult 2007-ben.

Bár 2011 óta nem szerepel a német alkotmányvédelmi hivatal éves jelentéseiben, tíz jelenlegi baloldali Bundestag-képviselő is a tagjai között van.

A mozgalom saját meghatározása szerint „antifasiszta” tevékenységet folytat, vagyis nemcsak a „nácik” ellen, hanem minden általuk „egyenlőtlenséget” és „kizsákmányolást” megtestesítő társadalmi rend ellen küzdenek. Kritikusok szerint azonban mindez nem más, mint szélsőbaloldali gyűlöletpolitika, amely egyre inkább erőszakba csap át.

Borítókép: Alice Weidel, az AfD szövetségi vezetője és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu