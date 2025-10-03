Alice Weidel a német szélsőbal célkeresztjében

Alice Weidel nem először kerül a célpontba

Nem ez az első eset, hogy a Linksjugend nyílt erőszakot igazoló megnyilvánulásokkal hívja fel magára a figyelmet. A szervezet nemrég Charlie Kirk halálát gúnyolta ki az Instagramon: „Egy célzott lövés a nyakába, és véget ért a jobboldali, kizsákmányoló politikája.” Bár a bejegyzést később törölték, a botrány nem csitult.

Hanaui tagszervezetük szintén gyalázkodó posztot közölt: Kirk képe mellé azt írták, „Rohadj a pokolban, Charlie Kirk.”

Alice Weidel is többször került célkeresztjükbe. A Linksjugend Main-Taunus-Kreis szervezete a nyáron gyászjelentést idéző posztot tett közzé róla gyertyával és fekete szívvel. Amikor egy felhasználó rákérdezett, hogy Weidel meghalt-e, cinikus választ kapott: „Sajnálattal kell közölnünk, hogy nem.”

Kik állnak a szervezet mögött?

A Linksjugend a Baloldali Párt (Die Linke) hivatalos ifjúsági szervezeteként alakult 2007-ben.

Bár 2011 óta nem szerepel a német alkotmányvédelmi hivatal éves jelentéseiben, tíz jelenlegi baloldali Bundestag-képviselő is a tagjai között van.

A mozgalom saját meghatározása szerint „antifasiszta” tevékenységet folytat, vagyis nemcsak a „nácik” ellen, hanem minden általuk „egyenlőtlenséget” és „kizsákmányolást” megtestesítő társadalmi rend ellen küzdenek. Kritikusok szerint azonban mindez nem más, mint szélsőbaloldali gyűlöletpolitika, amely egyre inkább erőszakba csap át.