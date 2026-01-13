Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

Mark RutteNATOUkrajnaZágráb

Rutte: Ukrajna NATO-csatlakozása már eldőlt

Mark Rutte NATO-főtitkár zágrábi látogatásán ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajna biztonsága a NATO biztonságával azonos, és szerinte Ukrajna jövőbeli csatlakozása „már visszafordíthatatlan folyamat”. Rutte és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a zágrábi kormányzati épületben tárgyaltak a legfontosabb biztonsági kihívásokról, az európai védelem erősítéséről és a Horvát Fegyveres Erők modernizációjáról. A főtitkár kijelentései ismét a háborús erőfeszítések fokozását sürgetik, miközben a NATO-ban – például Magyarország részéről – továbbra is vannak olyan tagállamok, amelyek ellenzik a konfliktus további eszkalációját és kiterjesztését.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 13:09
Mark Rutte NATO-főtitkár Zágrábban Fotó: STRINGER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mark Rutte NATO-főtitkár munkalátogatáson van Horvátországban, a NATO-tagállamokat érintő körút egyik állomásaként – számolt be az Origo.

Mark Rutte NATO-főtitkár zágrábi látogatásán kiemelte, hogy Ukrajna biztonsága a NATO biztonságával azonos, és szerinte Ukrajna jövőbeli csatlakozása „már visszafordíthatatlan” (Fotó: STIPE MAJIC / ANADOLU)
Mark Rutte NATO-főtitkár zágrábi látogatásán kiemelte, hogy Ukrajna biztonsága a NATO biztonságával azonos, és szerinte Ukrajna jövőbeli csatlakozása „már visszafordíthatatlan” (Fotó: STIPE MAJIC / ANADOLU)

Andrej Plenkovic miniszterelnök a találkozót követő közös sajtónyilatkozatban elmondta: a megbeszélésen tájékoztatták Ruttét mindazokról az intézkedésekről, amelyeket a kormány a csúcstalálkozókon vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében hoz, elsősorban a GDP 2 százalékát kitevő védelmi kiadások eléréséről – számolt be a HRT.

Plenkovic közölte, hogy Horvátország felelős és komoly tagja a szövetségnek, és jelenleg olyan helyzetben van, hogy fegyveres erői öt misszióban tudnak részt venni, mintegy 270 horvát katonával.

A miniszterelnök szerint Ukrajna nemcsak a saját szabadságáért küzd, hanem a demokráciáért, az értékekért és Európa biztonságáért is.

Ezért fontos megérteni, hogy az orosz agresszió következményei az egész kontinens számára nyilvánvalóak voltak: Horvátország számára is, az energiahelyzetünkre, az energiaválságra, a gazdasági, társadalmi és inflációs nyomásra – mindez a szélesebb destabilizációval függött össze, amelyen az elmúlt időszakban keresztülmentünk

– mondta Plenkovic.

Azt is bejelentette, hogy Horvátország 2027 tavaszán először rendezi meg a NATO külügyminisztereinek informális találkozóját.

Rutte: Horvátország valódi partnere az ukránoknak

Rutte elmondta, hogy Horvátország 2009-es csatlakozása óta rendkívül fontos tagja a szövetségnek, és jelentősen hozzájárul a közös biztonsághoz az egész NATO-területen.

Az ünnepek előtt találkoztam a lengyelországi horvát katonákkal, és igazán inspiráló volt látni, hogy ennyi katona és szolgálatot teljesítő ember tölti az ünnepeket a családjától távol

– mondta.

Üdvözölte Horvátország erőfeszítéseit a hadsereg modernizálására, és kiemelte a horvát védelmi ipar innovációját. Dicsérte Horvátország Ukrajnának nyújtott támogatását is.

„Horvátország 2022 óta több mint 300 millió euró értékben járult hozzá felszereléssel, helikopterekkel, védőfelszereléssel és sok mással” – mondta.

Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk. Miniszterelnök úr, az ön vezetésével Horvátország valódi partnere ukrán barátainknak

– tette hozzá Rutte.

Ukrajna NATO-tagsága visszafordíthatatlan

Ruttétól a sajtótájékoztatón az is elhangzott Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatban: 

2024-ben Washingtonban tartott csúcstalálkozón kifejezetten kijelentettük, hogy Ukrajna visszafordíthatatlanul a NATO felé tart. Tehát 2024-ben politikai kötelezettségvállalás született. Ez továbbra is érvényben van. Ugyanakkor tudjuk, hogy több szövetséges, köztük Magyarország, az Egyesült Államok és néhány más ország ellenzi vagy kétségbe vonja Ukrajna teljes jogú NATO-tagságát. Ez adott, ez tény.

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár Zágrábban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbiczók péter

A tiszás „szakértő”

Bayer Zsolt avatarja

Na várj, idemásolom, mert másképpen nem fogod elhinni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu