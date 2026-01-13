Rutte: Ukrajna NATO-csatlakozása már eldőlt

Andrej Plenkovic miniszterelnök a találkozót követő közös sajtónyilatkozatban elmondta: a megbeszélésen tájékoztatták Ruttét mindazokról az intézkedésekről, amelyeket a kormány a csúcstalálkozókon vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében hoz, elsősorban a GDP 2 százalékát kitevő védelmi kiadások eléréséről – számolt be a HRT.

Plenkovic közölte, hogy Horvátország felelős és komoly tagja a szövetségnek, és jelenleg olyan helyzetben van, hogy fegyveres erői öt misszióban tudnak részt venni, mintegy 270 horvát katonával.

A miniszterelnök szerint Ukrajna nemcsak a saját szabadságáért küzd, hanem a demokráciáért, az értékekért és Európa biztonságáért is.

Ezért fontos megérteni, hogy az orosz agresszió következményei az egész kontinens számára nyilvánvalóak voltak: Horvátország számára is, az energiahelyzetünkre, az energiaválságra, a gazdasági, társadalmi és inflációs nyomásra – mindez a szélesebb destabilizációval függött össze, amelyen az elmúlt időszakban keresztülmentünk

– mondta Plenkovic.

Azt is bejelentette, hogy Horvátország 2027 tavaszán először rendezi meg a NATO külügyminisztereinek informális találkozóját.