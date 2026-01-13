Mark Rutte NATO-főtitkár munkalátogatáson van Horvátországban, a NATO-tagállamokat érintő körút egyik állomásaként – számolt be az Origo.
Rutte: Ukrajna NATO-csatlakozása már eldőlt
Mark Rutte NATO-főtitkár zágrábi látogatásán ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajna biztonsága a NATO biztonságával azonos, és szerinte Ukrajna jövőbeli csatlakozása „már visszafordíthatatlan folyamat”. Rutte és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a zágrábi kormányzati épületben tárgyaltak a legfontosabb biztonsági kihívásokról, az európai védelem erősítéséről és a Horvát Fegyveres Erők modernizációjáról. A főtitkár kijelentései ismét a háborús erőfeszítések fokozását sürgetik, miközben a NATO-ban – például Magyarország részéről – továbbra is vannak olyan tagállamok, amelyek ellenzik a konfliktus további eszkalációját és kiterjesztését.
Andrej Plenkovic miniszterelnök a találkozót követő közös sajtónyilatkozatban elmondta: a megbeszélésen tájékoztatták Ruttét mindazokról az intézkedésekről, amelyeket a kormány a csúcstalálkozókon vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében hoz, elsősorban a GDP 2 százalékát kitevő védelmi kiadások eléréséről – számolt be a HRT.
Plenkovic közölte, hogy Horvátország felelős és komoly tagja a szövetségnek, és jelenleg olyan helyzetben van, hogy fegyveres erői öt misszióban tudnak részt venni, mintegy 270 horvát katonával.
A miniszterelnök szerint Ukrajna nemcsak a saját szabadságáért küzd, hanem a demokráciáért, az értékekért és Európa biztonságáért is.
Ezért fontos megérteni, hogy az orosz agresszió következményei az egész kontinens számára nyilvánvalóak voltak: Horvátország számára is, az energiahelyzetünkre, az energiaválságra, a gazdasági, társadalmi és inflációs nyomásra – mindez a szélesebb destabilizációval függött össze, amelyen az elmúlt időszakban keresztülmentünk
– mondta Plenkovic.
Azt is bejelentette, hogy Horvátország 2027 tavaszán először rendezi meg a NATO külügyminisztereinek informális találkozóját.
Rutte: Horvátország valódi partnere az ukránoknak
Rutte elmondta, hogy Horvátország 2009-es csatlakozása óta rendkívül fontos tagja a szövetségnek, és jelentősen hozzájárul a közös biztonsághoz az egész NATO-területen.
Az ünnepek előtt találkoztam a lengyelországi horvát katonákkal, és igazán inspiráló volt látni, hogy ennyi katona és szolgálatot teljesítő ember tölti az ünnepeket a családjától távol
– mondta.
Üdvözölte Horvátország erőfeszítéseit a hadsereg modernizálására, és kiemelte a horvát védelmi ipar innovációját. Dicsérte Horvátország Ukrajnának nyújtott támogatását is.
„Horvátország 2022 óta több mint 300 millió euró értékben járult hozzá felszereléssel, helikopterekkel, védőfelszereléssel és sok mással” – mondta.
Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk. Miniszterelnök úr, az ön vezetésével Horvátország valódi partnere ukrán barátainknak
– tette hozzá Rutte.
Ukrajna NATO-tagsága visszafordíthatatlan
Ruttétól a sajtótájékoztatón az is elhangzott Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatban:
2024-ben Washingtonban tartott csúcstalálkozón kifejezetten kijelentettük, hogy Ukrajna visszafordíthatatlanul a NATO felé tart. Tehát 2024-ben politikai kötelezettségvállalás született. Ez továbbra is érvényben van. Ugyanakkor tudjuk, hogy több szövetséges, köztük Magyarország, az Egyesült Államok és néhány más ország ellenzi vagy kétségbe vonja Ukrajna teljes jogú NATO-tagságát. Ez adott, ez tény.
Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár Zágrábban (Fotó: AFP)
