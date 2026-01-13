Kijev ideje vészesen fogy, az IMF pedig az ajtón kopogtat

Előzőleg is ellentét alakult ki Ukrajna és az IMF között

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Ukrajna között feszült viszony alakult ki a hrivnya leértékelésének kérdésében. Ukrajna újabb hitelről tárgyal az IMF vezetőivel, de Zelenszkij ott is túlfeszítette a húrt. Ukrajna éppen egy új, mintegy nyolcmilliárd dolláros hitelcsomagról tárgyal a washingtoni székhelyű pénzügyi szervezettel. Az ország már majdnem teljesen lehívta a 2023-ban megítélt 15,6 milliárd dolláros hitelkeretet, és további pénzügyi támogatást akar.

Nem érkezett meg az esedékes törlesztőrészlet

Kedd reggelig az IMF fizetési naptárában nem volt megerősítés a pénz beérkezéséről.

Az alap ütemterve szerint Ukrajna következő befizetését február 24-re tervezték, 85,4 millió dollár összegben. Kijevre februárban és áprilisban több további nagy összegű hiteltörlesztés is vár. Január 3-án Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök bejelentette, hogy az országnak a következő tíz évben nyolcszázmilliárd dollárra van szüksége az újjáépítéshez és a gazdasági növekedéshez. Elmondása szerint Kijev ezt a finanszírozást támogatások, hitelek és magánbefektetések formájában várja.