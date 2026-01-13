UkrajnatartozásIMF

Kijev ideje vészesen fogy, az IMF pedig az ajtón kopogtat

Ukrajna késedelembe esett egy jelentős összegű, a Nemzetközi Valutaalap felé esedékes törlesztéssel. Az IMF fizetési naptára szerint a határidő hétfőn járt le, ám kedd reggelig nem volt nyoma a befizetésnek. A következő hónapokban további nagy összegű kifizetések várnak Kijevre, miközben az ország költségvetése rekordhiánnyal működik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 15:51
Forrás: AFP
A határidő washingtoni idő szerint hétfőn éjfélkor járt le. Kijevnek az adósság egy részét kellett volna törlesztenie 171.9 millió dollár összegben. Ez az IMF hitelezési mechanizmusán keresztül nyújtott források visszafizetése, amelyeket az IMF tagországainak erőforrásaiból finanszíroztak – számolt be cikkében a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Vészesen közeleg a határidő Kijev számára
Előzőleg is ellentét alakult ki Ukrajna és az IMF között

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Ukrajna között feszült viszony alakult ki a hrivnya leértékelésének kérdésében. Ukrajna újabb hitelről tárgyal az IMF vezetőivel, de Zelenszkij ott is túlfeszítette a húrt. Ukrajna éppen egy új, mintegy nyolcmilliárd dolláros hitelcsomagról tárgyal a washingtoni székhelyű pénzügyi szervezettel. Az ország már majdnem teljesen lehívta a 2023-ban megítélt 15,6 milliárd dolláros hitelkeretet, és további pénzügyi támogatást akar.

 

Nem érkezett meg az esedékes törlesztőrészlet

Kedd reggelig az IMF fizetési naptárában nem volt megerősítés a pénz beérkezéséről.

Az alap ütemterve szerint Ukrajna következő befizetését február 24-re tervezték, 85,4 millió dollár összegben. Kijevre februárban és áprilisban több további nagy összegű hiteltörlesztés is vár. Január 3-án Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök bejelentette, hogy az országnak a következő tíz évben nyolcszázmilliárd dollárra van szüksége az újjáépítéshez és a gazdasági növekedéshez. Elmondása szerint Kijev ezt a finanszírozást támogatások, hitelek és magánbefektetések formájában várja.

 

Februárig van pénz

Ukrajna 2026-os költségvetését rekordhiánnyal fogadták el. Dmitro Razumkov, a Verhovna Rada képviselője szerint a források – beleértve a katonai fizetéseket és a fegyvereket is – akár már februárban elfogyhatnak. Eközben a kijevi tisztviselők arra számítanak, hogy a költségvetési hiányokat nyugati partnerektől érkező segítséggel pótolják, amely azonban fokozatosan csökken.

 

Borítókép: Nemzetközi Valutaalap (Fotó: AFP)

