Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

orosz-ukrán háborútűzszünetDmitro Kuleba

Kuleba: 2026-ban maximum tűzszünet lehet, béke nem

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter szerint 2026-ban lehetséges lehet egy tűzszünet, de a háború Oroszországgal nem ér véget.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 13:24
Dmitro Kuleba Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU AGENCY
Dmitro Kuleba az Ukrajinszka Pravdának adott interjúban arra a kérdésre, hogy van-e esély a háború befejezésére 2026-ban, így válaszolt: „A háború befejezésére nincs. Tűzszünetre, igen.”

Dmitro Kuleba szerint tűzszünet lehet béke nem (Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU AGENCY)
Dmitro Kuleba szerint tűzszünet lehet, béke nem (Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU AGENCY)

A volt külügyminiszter szerint Oroszországnak jelenleg nincs motivációja a háború lezárására.

Kuleba úgy fogalmazott, hogy a háborúk akkor állnak meg, amikor mindkét fél rendelkezik valamilyen motivációval, legyen az pozitív vagy negatív. Pozitív motiváció esetén a fél úgy érzi, elérte célját, és úgy dönt, hogy megáll. Negatív motiváció alatt a partnerek felől érkező nyomást és a belső nehézségek hatását értette, amelyek szünetre vagy újracsoportosításra kényszerítik az adott felet. Példaként említette az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet, amely szerinte mindkét típusú motiváció keverékéből jött létre.

Úgy látja azonban, hogy jelenleg Ukrajna és Oroszország között ez a kombináció nem adott. Véleménye szerint Oroszország biztos abban, hogy katonai eszközökkel elérheti céljait, míg Ukrajna bízik saját kitartásában. 

Kuleba azt is hozzátette: Donald Trump – paradox módon – Putyin és Zelenszkij között próbál mozogni, és egyszerre igyekszik pozitív és negatív motivációt teremteni számukra, ám szerinte ez eddig nem hozott eredményt. Mint mondta, mindkét fél mögött kompenzáló erőforrások állnak: Oroszország mögött Kína, Ukrajna mögött pedig Európa. Kuleba szerint ezért, amíg Európa és Ukrajna egységesen áll ki, Trump nem tudja megbontani ezt.

A volt külügyminiszter arról is beszélt, hogy jelentős előrelépések történtek, és formális kereteket kapott az Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok közötti tárgyalási folyamat. Úgy fogalmazott: „Ha valamilyen okból most nem sikerül semmi, a következő próbálkozás nem száz méterre lesz a céltól, hanem egy méterre, bár az az egy méter a legnehezebb.” Ugyanakkor nem számít tűzszüneti megállapodásra az oroszokkal tél végéig. 

Érvelése szerint nem lenne logikus Oroszország részéről, hogy a tél előtt szétrombolja Ukrajna energiaszektorát és gazdaságát, majd hirtelen leálljon, mert ez nem illeszkedik a jelenlegi stratégiájába.

Végül hozzátette: a tárgyalási folyamat következő „fellendülését” február végére várják.

Borítókép: Dmitro Kuleba (Fotó: AFP)

