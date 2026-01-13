Dmitro Kuleba az Ukrajinszka Pravdának adott interjúban arra a kérdésre, hogy van-e esély a háború befejezésére 2026-ban, így válaszolt: „A háború befejezésére nincs. Tűzszünetre, igen.”
Kuleba: 2026-ban maximum tűzszünet lehet, béke nem
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter szerint 2026-ban lehetséges lehet egy tűzszünet, de a háború Oroszországgal nem ér véget.
A volt külügyminiszter szerint Oroszországnak jelenleg nincs motivációja a háború lezárására.
Kuleba úgy fogalmazott, hogy a háborúk akkor állnak meg, amikor mindkét fél rendelkezik valamilyen motivációval, legyen az pozitív vagy negatív. Pozitív motiváció esetén a fél úgy érzi, elérte célját, és úgy dönt, hogy megáll. Negatív motiváció alatt a partnerek felől érkező nyomást és a belső nehézségek hatását értette, amelyek szünetre vagy újracsoportosításra kényszerítik az adott felet. Példaként említette az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet, amely szerinte mindkét típusú motiváció keverékéből jött létre.
Úgy látja azonban, hogy jelenleg Ukrajna és Oroszország között ez a kombináció nem adott. Véleménye szerint Oroszország biztos abban, hogy katonai eszközökkel elérheti céljait, míg Ukrajna bízik saját kitartásában.
Kuleba azt is hozzátette: Donald Trump – paradox módon – Putyin és Zelenszkij között próbál mozogni, és egyszerre igyekszik pozitív és negatív motivációt teremteni számukra, ám szerinte ez eddig nem hozott eredményt. Mint mondta, mindkét fél mögött kompenzáló erőforrások állnak: Oroszország mögött Kína, Ukrajna mögött pedig Európa. Kuleba szerint ezért, amíg Európa és Ukrajna egységesen áll ki, Trump nem tudja megbontani ezt.
A volt külügyminiszter arról is beszélt, hogy jelentős előrelépések történtek, és formális kereteket kapott az Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok közötti tárgyalási folyamat. Úgy fogalmazott: „Ha valamilyen okból most nem sikerül semmi, a következő próbálkozás nem száz méterre lesz a céltól, hanem egy méterre, bár az az egy méter a legnehezebb.” Ugyanakkor nem számít tűzszüneti megállapodásra az oroszokkal tél végéig.
Érvelése szerint nem lenne logikus Oroszország részéről, hogy a tél előtt szétrombolja Ukrajna energiaszektorát és gazdaságát, majd hirtelen leálljon, mert ez nem illeszkedik a jelenlegi stratégiájába.
Végül hozzátette: a tárgyalási folyamat következő „fellendülését” február végére várják.
Borítókép: Dmitro Kuleba (Fotó: AFP)
