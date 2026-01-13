Kuleba: 2026-ban maximum tűzszünet lehet, béke nem

A volt külügyminiszter szerint Oroszországnak jelenleg nincs motivációja a háború lezárására.

Kuleba úgy fogalmazott, hogy a háborúk akkor állnak meg, amikor mindkét fél rendelkezik valamilyen motivációval, legyen az pozitív vagy negatív. Pozitív motiváció esetén a fél úgy érzi, elérte célját, és úgy dönt, hogy megáll. Negatív motiváció alatt a partnerek felől érkező nyomást és a belső nehézségek hatását értette, amelyek szünetre vagy újracsoportosításra kényszerítik az adott felet. Példaként említette az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet, amely szerinte mindkét típusú motiváció keverékéből jött létre.

Úgy látja azonban, hogy jelenleg Ukrajna és Oroszország között ez a kombináció nem adott. Véleménye szerint Oroszország biztos abban, hogy katonai eszközökkel elérheti céljait, míg Ukrajna bízik saját kitartásában.

Kuleba azt is hozzátette: Donald Trump – paradox módon – Putyin és Zelenszkij között próbál mozogni, és egyszerre igyekszik pozitív és negatív motivációt teremteni számukra, ám szerinte ez eddig nem hozott eredményt. Mint mondta, mindkét fél mögött kompenzáló erőforrások állnak: Oroszország mögött Kína, Ukrajna mögött pedig Európa. Kuleba szerint ezért, amíg Európa és Ukrajna egységesen áll ki, Trump nem tudja megbontani ezt.