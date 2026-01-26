Kallas kiakadt Von der Leyenre

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a munkája kifejezetten nehéz a Politico listája szerint. A lap információi szerint magánbeszélgetéseiben a politikus sokat panaszkodik Ursula von der Leyenre.

Kallas a magánéletében diktátorhoz hasonlítja Von der Leyent. Fotó: NurPhoto

A Politico a legnehezebb brüsszeli munkákat összesítő listáján helyet kapott a külügyi főképviselői poszt is. Kaja Kallas a lap szerint több szempontból is nehéz helyzetben van. Az egyik hozadéka a titulusnak, hogy a külpolitika jellemzően az a terület, ahol a nagyobb tagországok igyekeznek érvényesíteni akaratukat, így nehéz lavírozni a tagállamok között.