Kaja KallasBrüsszelUrsula von der Leyen

Kallas kiakadt Von der Leyenre

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nehéz dolga van. Könnyen lehet, hogy Kaja Kallas korábbi, ivással viccelődő kijelentése freudi elszólás volt, miután a hírek szerint a magánéletében arra panaszkodik, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy diktátor.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 20:16
Fotó: JONATHAN RAA Forrás: NurPhoto
Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a munkája kifejezetten nehéz a Politico listája szerint. A lap információi szerint magánbeszélgetéseiben a politikus sokat panaszkodik Ursula von der Leyenre. 

Kallas magánéletében diktátorhoz hasonlítja Von der Leyent
Kallas a magánéletében diktátorhoz hasonlítja Von der Leyent. Fotó: NurPhoto

A Politico a legnehezebb brüsszeli munkákat összesítő listáján helyet kapott a külügyi főképviselői poszt is. Kaja Kallas a lap szerint több szempontból is nehéz helyzetben van. Az egyik hozadéka a titulusnak, hogy a külpolitika jellemzően az a terület, ahol a nagyobb tagországok igyekeznek érvényesíteni akaratukat, így nehéz lavírozni a tagállamok között.

Az igazi nehézséget azonban a hírek szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke okozza, akire Kallas a magánéletében rengeteget panaszkodik, és többször is diktátornak nevezte. 

Az Európai Bizottság nemrég hozta létre a Közel-Kelet, Észak-Afrika és az Öböl-térség Főigazgatóságát, ezzel kivéve a területeket Kallas kezéből. A jövőben pedig még tovább akar terjeszkedni Von der Leyen és csapata, hiszen aktívan dolgoznak a Európai Külügyi Szolgálat méretének csökkentésén. Kallas ugyan megpróbált visszavágni, és egy befolyásos főtitkárhelyettest kinevezni Martin Selmayr, Juncker rettegett korábbi kabinetfőnökének személyében, azonban Ursula von der Leyen hivatala ezt sikeresen megakadályozta. 

 

Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)

 

