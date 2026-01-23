Kaja Kallas Brüsszelből üzent Trumpnak

Mint fogalmazott, az orosz fél részéről eddig nem tapasztaltak érdemi engedményeket, ezért szerinte elengedhetetlen a fokozott és összehangolt nyomásgyakorlás Moszkvával szemben.

Kallas arra is panaszkodott, hogy az elmúlt időszak megmutatta: a transzatlanti kapcsolat „kiszámíthatatlanná” vált. Ennek ellenére leszögezte: az Európai Unió nem kíván lemondani a nyolc évtizedes amerikai–európai együttműködésről, amelyet továbbra is a kontinens biztonságának egyik alappilléreként kezel. Kallas szerint a szövetségesek közötti viták csak az ellenfeleknek kedveznek, ezért egységre és összpontosításra van szükség. Megfogalmazása alapján azonban az egység elsősorban abban mérhető, hogy Washington mennyiben igazodik a Brüsszelben kialakított állásponthoz.

Kallas: ideje a lerészegedésnek

Emlékezetes, korábban, hogy az EU külügyi főképviselője zárt ajtók mögött úgy fogalmazott a világpolitikáról, hogy ő személy szerint nem nagy ivó, de amilyen a helyzet a világban, erősen fontolgatja, hogy a pohár aljára nézzen.

Dear Kaja — maybe don’t drink before you post.



Threatening the U.S. with “becoming poorer” isn’t the power move you think it is.



You’re not in Kansas — Biden-world — anymore. 🌀👇 https://t.co/DRbfaZ06Mm pic.twitter.com/d62xFLfxoI — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 18, 2026

Kedves Kaja, talán jobb lenne nem inni, mielőtt bejegyzéseket írsz. Azzal fenyegetni az Egyesült Államokat, hogy szegényebbé válnak, nem akkora hatalomdemonstráció, mint amire gondolsz

– írta ezt követően közösségi oldalán Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja.