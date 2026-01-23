Kaja Kallas Brüsszelben mikrofon elé állt, hogy elmagyarázza, hogyan is kellene működnie a globális geopolitikának. Kallas hangsúlyozta: Európának és az Egyesült Államoknak az ukrajnai háborúra kellene összpontosítania.
Kaja Kallas Brüsszelből üzent Trumpnak
Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas az Európai Tanács transzatlanti kapcsolatokról szóló rendkívüli ülésére érkezve világos üzenetet fogalmazott meg az Egyesült Államok felé. A politikus szerint az EU–USA viszonyban tapasztalható feszültségek nem szolgálják a közös érdekeket, ehelyett kizárólag Oroszország és Kína járhat jól velük.
Mint fogalmazott, az orosz fél részéről eddig nem tapasztaltak érdemi engedményeket, ezért szerinte elengedhetetlen a fokozott és összehangolt nyomásgyakorlás Moszkvával szemben.
Kallas arra is panaszkodott, hogy az elmúlt időszak megmutatta: a transzatlanti kapcsolat „kiszámíthatatlanná” vált. Ennek ellenére leszögezte: az Európai Unió nem kíván lemondani a nyolc évtizedes amerikai–európai együttműködésről, amelyet továbbra is a kontinens biztonságának egyik alappilléreként kezel. Kallas szerint a szövetségesek közötti viták csak az ellenfeleknek kedveznek, ezért egységre és összpontosításra van szükség. Megfogalmazása alapján azonban az egység elsősorban abban mérhető, hogy Washington mennyiben igazodik a Brüsszelben kialakított állásponthoz.
Kallas: ideje a lerészegedésnek
Emlékezetes, korábban, hogy az EU külügyi főképviselője zárt ajtók mögött úgy fogalmazott a világpolitikáról, hogy ő személy szerint nem nagy ivó, de amilyen a helyzet a világban, erősen fontolgatja, hogy a pohár aljára nézzen.
Kedves Kaja, talán jobb lenne nem inni, mielőtt bejegyzéseket írsz. Azzal fenyegetni az Egyesült Államokat, hogy szegényebbé válnak, nem akkora hatalomdemonstráció, mint amire gondolsz
– írta ezt követően közösségi oldalán Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja.
Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, 2026. január 22-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)
