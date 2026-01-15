Lánczi Tamás, Facebook: „A háborús héja Kaja Kallas szerint az ivás a megoldás a világ jelenlegi állapotára. A Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjétől azért is végtelenül cinikus ez a megjegyzés, mert miközben a férje 25 százalékos részesedéssel rendelkezik a Stark Logisticsban, amely a háború kirobbanása után is zavartalanul kereskedett az oroszokkal, aközben Kallas újabb és újabb uniós szankciókat követelve verte az asztalt. Nekem más megoldási javaslatom lenne Kaja Kallasnak: mondjon le, tűnjön el az európai politikából, és vigye magával a többi háborús uszítót is!”