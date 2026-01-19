Az EU-nak nincs ütőkártyája

Ismét beleállt az EU külügyi főképviselőjébe, Kaja Kallasba Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja.

Kirill Dmitrijev ismét beleállt Kaja Kallasba (Fotó: AFP)

Dmitrijev ezúttal egy Kallast egy pohár vörösborral a kezében ábrázoló fotót posztolt, amelynek felirata:

Az EU/NATO elveszett, zavart és összezavarodott: ideje elkezdeni inni.

Az EU-nak és Nagy-Britanniának nincs ütőkártyája – tette hozzá egy másik bejegyzésben.

Mint arról beszámoltunk, a napokban napvilágra került Kallas egy korábbi nyilatkozata, amikor az Európai Parlament frakcióvezetőivel folytatott, a bonyolult geopolitikai helyzetről szóló vita során kijelentette, hogy „ideje elkezdeni inni”.

Kedves Kaja, talán jobb lenne nem inni, mielőtt bejegyzéseket írsz. Azzal fenyegetni az Egyesült Államokat, hogy »szegényebbé válnak«, nem az a hatalomdemonstráció, amire gondolsz

– reagált Dmitrijev.

Dear Kaja — maybe don’t drink before you post.



Threatening the U.S. with “becoming poorer” isn’t the power move you think it is.



You’re not in Kansas — Biden-world — anymore. 🌀👇 https://t.co/DRbfaZ06Mm pic.twitter.com/d62xFLfxoI — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 18, 2026

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)