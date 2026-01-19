Ismét beleállt az EU külügyi főképviselőjébe, Kaja Kallasba Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja.
Dmitrijev ezúttal egy Kallast egy pohár vörösborral a kezében ábrázoló fotót posztolt, amelynek felirata:
Az EU/NATO elveszett, zavart és összezavarodott: ideje elkezdeni inni.
Az EU-nak és Nagy-Britanniának nincs ütőkártyája – tette hozzá egy másik bejegyzésben.
Mint arról beszámoltunk, a napokban napvilágra került Kallas egy korábbi nyilatkozata, amikor az Európai Parlament frakcióvezetőivel folytatott, a bonyolult geopolitikai helyzetről szóló vita során kijelentette, hogy „ideje elkezdeni inni”.
Kedves Kaja, talán jobb lenne nem inni, mielőtt bejegyzéseket írsz. Azzal fenyegetni az Egyesült Államokat, hogy »szegényebbé válnak«, nem az a hatalomdemonstráció, amire gondolsz
– reagált Dmitrijev.
