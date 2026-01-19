kaja kallaskirill dmitrijeveu

Az EU-nak nincs ütőkártyája

Újfent az EU külügyi főképviselőjének üzent Kirill Dmitrijev. Az EU-nak és Nagy-Britanniának nincs ütőkártyája – írta a Kaja Kallast borral a kezében ábrázoló fotó mellé az orosz elnök különmegbízottja.

Munkatársunktól
2026. 01. 19. 21:53
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Ismét beleállt az EU külügyi főképviselőjébe, Kaja Kallasba Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja.

Kirill Dmitrijev ismét beleállt Kaja Kallasba
Kirill Dmitrijev ismét beleállt Kaja Kallasba (Fotó: AFP)

Dmitrijev ezúttal egy Kallast egy pohár vörösborral a kezében ábrázoló fotót posztolt, amelynek felirata:

Az EU/NATO elveszett, zavart és összezavarodott: ideje elkezdeni inni.

Az EU-nak és Nagy-Britanniának nincs ütőkártyája – tette hozzá egy másik bejegyzésben.

Mint arról beszámoltunk, a napokban napvilágra került Kallas egy korábbi nyilatkozata, amikor az Európai Parlament frakcióvezetőivel folytatott, a bonyolult geopolitikai helyzetről szóló vita során kijelentette, hogy „ideje elkezdeni inni”.

Kedves Kaja, talán jobb lenne nem inni, mielőtt bejegyzéseket írsz. Azzal fenyegetni az Egyesült Államokat, hogy »szegényebbé válnak«, nem az a hatalomdemonstráció, amire gondolsz

– reagált Dmitrijev.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

