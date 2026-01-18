„Piál a Föld, piába minden”

Máthé Zsuzsa, Facebook : „Magyarország kétségkívül az új világrend meghatározó szereplője, Orbán Viktor Trump elnök személyes meghívására immár hivatalosan is ott ül majd a nagyok asztalánál. Mindeközben a fontosnak látszani vágyó Magyar Péter új globalista barátja sokévvel korábbi, Trumppal készült fotójával henceg. (* Meg nem erősített hírek szerint a fejlemények hatására az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas hamarosan Pia Kallasra módosítja nevét.)”



