„Kaja Kallas szerint Ursula egy diktátor, akivel szemben tehetetlen.”

Szabó Gergő, PestiSrácok: „Nem elég, hogy tudás és erkölcsi tartás tekintetében is borzasztó mélyen van az Európai Unió, az Ukrajna miatt évtizedekre eladósodást tervező brüsszeli potentátok egymást is tapossák. Kaja Kallas és Ursula von der Leyen eddig sem voltak barátnők, ám újabban még inkább marják egymást. Kaja Kallas szerint Von der Leyen diktátor, aki ellen nem tehet semmit. Ebben az egyben igaza van, ilyen most a kínlódó és súlytalan brüsszeli liberális elit. Azt nagyon jól tudjuk, hogy Kaja Kallas nem a legélesebb kés a fiókban, és akkor még finoman fogalmaztunk. Különösen fájdalmas ez annak tükrében, hogy a volt észt miniszterelnököt 2024-ben az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének választották. Szépen hangzik ez a cím, csak az a gond vele, hogy egyrészt Kallas sajnos annyira ostoba, hogy minimálisan sem tudja betölteni a posztot. Aki szerint a Szovjetunió a II. világháborút követően a vesztes oldalon állt, arról nem is kell többet mondani. És ez az ember akarja képviselni az uniós külpolitikát. Másrészt az is beszédes, hogy Kaja Kallasszal szemben ott van az az Ursula von der Leyen, aki ellen szinte már hetente indítanak bizalmatlansági indítványokat, felhatalmazás nélkül írta alá az Európa számára öngyilkos Mercosur-megállapodást és Ukrajna számára fontosabb, mint az egész kontinens jövőre. Szép kis viperafészek ez, Brüsszel a neve.”