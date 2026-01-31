Juszt László piszkoskodni akart Orbánnal, de visszaütött az aljasság

Korábban már többször megírtuk, hogy Juszt elvtárs jó baloldali katonaként teszi a dolgát, rendszeresen posztol, hozzászól, értékel, kinyilatkoztat, ahol tudja, kritizálja az Orbán-kormányt. Hol az egyházakat támadja, hol Kocsis Máté kerül a célkeresztjébe, hol a focipalántákat minősíti, hol pedig orosz zászlónak nézi a magyar lobogót. De sikerült neki nagyon csúnyán belerondítani még a nemzeti ünnepünkbe is, természetesen akkor éppen a Most vagy soha! című film került a céltáblájára.
További Poszt-trauma híreink
Laci bácsira mindig lehet számítani, főként akkor, amikor süllyed a hajó. Kell egy ember, aki az utolsó töltényig harcol, mindent megtesz Magyar Péter sikeréért.
Az egyik leghangosabb balos megmondóember a következőt posztolta a tőle megszokott stílusban:
„Mit szól ahhoz, hogy már a saját táborában sem Önben látják a jövőt? A Publicus Intézet felmérése szerint a kormánypárti szavazók körében Szijjártó Pétert látják az Ön lehetséges utódaként? Sőt! A Fidesz-szavazók több mint 90 százaléka akkor is a pártra szavazna, ha nem Ön lenne a miniszterelnök-jelölt. Ugyanakkor a teljes népesség 55 százaléka úgy véli, hogy Ön már elfáradt, és nem alkalmas az ország vezetésére.”
További Poszt-trauma híreink
Juszt piszkoskodása azonban visszaütött. Posztjából ugyanis kiderül, hogy szavait a Publicus Intézet adataira alapozza. Ez természetesen alapjaiban rengeti meg a szánalmas, rosszindulatú próbálkozását.
Pulai és a Publicus korábban már bizonyította kompetenciáját. Emlékezetes, a 2022-ben az elsöprő kormánypárti siker előestéjén azzal lepte meg az előrejelzésére szomjazó publikumot, hogy kijelentette:
„Zárul az olló, az ellenzék aktivitása magas, a Fidesz-szavazóknál elbizonytalanodás tapasztalható.”
Mindösszesen tizenhét százalékot tévedett.
További Poszt-trauma híreink
Madarat tolláról, rosszindulatú balos megmondóembert közvélemény-kutatójáról…
Ennyi!
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Juszt László (Forrás: Facebook/László Juszt)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Klára, Péter és az átváltozás
A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!
Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)
Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.
Hann Endre esete Freuddal
A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A venezuelai helyzet (2. rész)
Magyar Péter önálló mozgást imitál
Budapest nem Wilsonovo Mesto!
Miért egyedül? A teló nem barát
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Agelina Jolie-film – Észvesztő + videó
Oscart hozott a megrázó dráma az identitáskeresésről és a szabadság áráról.
Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról
A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.
Gyurcsány bizalmi emberének szavai lavinát indíthatnak el Magyar Péter ellen
Már a baloldalon is kiverte a biztosítékot a Tisza Párt elnöke.
Erre senki nem gondolt, Schilling Árpád okozhatja Magyar Péter vesztét
Újabb ellenszenves figura tűnt fel a Tisza Párt mellett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Klára, Péter és az átváltozás
A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!
Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)
Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.
Hann Endre esete Freuddal
A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!