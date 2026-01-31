idezojelek
Poszt-trauma

Juszt László piszkoskodni akart Orbánnal, de visszaütött az aljasság

Bevetetették Laci bácsit is.

Korábban már többször megírtuk, hogy Juszt elvtárs jó baloldali katonaként teszi a dolgát, rendszeresen posztol, hozzászól, értékel, kinyilatkoztat, ahol tudja, kritizálja az Orbán-kormányt. Hol az egyházakat támadja, hol Kocsis Máté kerül a célkeresztjébe, hol a focipalántákat minősíti, hol pedig orosz zászlónak nézi a magyar lobogót. De sikerült neki nagyon csúnyán belerondítani még a nemzeti ünnepünkbe is, természetesen akkor éppen a Most vagy soha! című film került a céltáblájára. 

Juszt László, Magyar Péter
Juszt László és Magyar Péter. Fotó: MN-montázs

Laci bácsira mindig lehet számítani, főként akkor, amikor süllyed a hajó. Kell egy ember, aki az utolsó töltényig harcol, mindent megtesz Magyar Péter sikeréért.

Az egyik leghangosabb balos megmondóember a következőt posztolta a tőle megszokott stílusban:

„Mit szól ahhoz, hogy már a saját táborában sem Önben látják a jövőt? A Publicus Intézet felmérése szerint a kormánypárti szavazók körében Szijjártó Pétert látják az Ön lehetséges utódaként? Sőt! A Fidesz-szavazók több mint 90 százaléka akkor is a pártra szavazna, ha nem Ön lenne a miniszterelnök-jelölt. Ugyanakkor a teljes népesség 55 százaléka úgy véli, hogy Ön már elfáradt, és nem alkalmas az ország vezetésére.”

Juszt piszkoskodása azonban visszaütött. Posztjából ugyanis kiderül, hogy szavait a Publicus Intézet adataira alapozza. Ez természetesen alapjaiban rengeti meg a szánalmas, rosszindulatú próbálkozását. 

Pulai és a Publicus korábban már bizonyította kompetenciáját. Emlékezetes, a 2022-ben az elsöprő kormánypárti siker előestéjén azzal lepte meg az előrejelzésére szomjazó publikumot, hogy kijelentette: 

„Zárul az olló, az ellenzék aktivitása magas, a Fidesz-szavazóknál elbizonytalanodás tapasztalható.” 

Mindösszesen tizenhét százalékot tévedett.

Madarat tolláról, rosszindulatú balos megmondóembert közvélemény-kutatójáról…

Ennyi!

Borítókép: Juszt László (Forrás: Facebook/László Juszt) 

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

