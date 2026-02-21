Rendkívüli

Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

Poszt-trauma

Az önérzetes Fluor Tomi rátámadt a Fideszre, pedig jobban tenné, ha először magába nézne

Ezek tényleg háborút akarnak?

Csépányi Balázs
Magyar Péter, szentkirályi alexandra, fluor tomi, háború 2026. 02. 21. 6:05
Balos megmondóemberek Magyar Péter vezérletével nekiugrottak a Fidesz egyik háborúellenes MI-videójának. A kétségtelenül megindító, felkavaró videó elemi erővel mutatja be a háború borzalmait. Nem véletlen, hogy a háborúpártiaknak ez nem tetszik, mert esetleg olyan embereket is a béke mellé állít, akik eddig nem foglalkoztak ezzel a témával, nem vették eléggé komolyan a valós veszélyt.

Flor Tomi, szentkirályi
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője Forrás: Facebook

– Szerintem annak nincsen helye a közéletben, aki el akarja titkolni a háború szörnyűségeit, mert erről is fogunk dönteni április 12-én – reagált Facebook-videóban Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt elnökének szavaira, miszerint a Fidesz videója, amelyben bemutatják a háború valódi arcát, gyomorforgató.

Megszólalt a régi balos, Orbán-gyűlölő és ezek szerint háborúpárti ismerősünk, Fluor Tomi is. A zenész a következőt tette közzé:

„Szégyellje magát mindenki, akinek ehhez a gusztustalan sz…rhoz köze van!”

Fluor szájából azt hallani, hogy valami gusztustalan sz…r, valljuk be, több mint nevetséges. Elég csak a zenész egyik felkapott számát felidézni, ami a G…cigránát címet viseli. A teljes dalszövet azért nem másolom ide, mert az valóban gusztustalan, gyomorforgató és minden jóízlést nélkülöz. 

Bár az sokat elmond a zenész beállítottságáról, hogy már akkor gránátról énekelt, úgyhogy a háború melletti elköteleződése által diktált műfelháborodása teljes mértékben hiteltelen.

Ennyit a jóízlésről. 

A videóról pedig álljon itt a világhírű rendező, Lars von Trier örökbecsű mondása, amit a jó filmek által kiváltott hatásról mondott:

„A jó film olyan, mint egy kavics a cipőben – minden lépésnél zavar.”

A háború ellen minden fórumon fel kell lépni akkor is, ha ez nem tetszik a sok háborúpárti megmondóembernek.

Van még kérdés?

Borítókép: Fluor Tomi (Forrás: MTI/Mohai Balázs)

A legaljasabb demagógok

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Háborúznának, de békéről papolnak

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Elfelejtette volna Klára asszony, hogy hajdani férje mekkorát bukott?

Emlékezetes, a baloldal ettől a referendumtól kezdte meg látványos fonnyadását, s került a politikai elfekvőbe.

