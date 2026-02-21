Az önérzetes Fluor Tomi rátámadt a Fideszre, pedig jobban tenné, ha először magába nézne

Balos megmondóemberek Magyar Péter vezérletével nekiugrottak a Fidesz egyik háborúellenes MI-videójának. A kétségtelenül megindító, felkavaró videó elemi erővel mutatja be a háború borzalmait. Nem véletlen, hogy a háborúpártiaknak ez nem tetszik, mert esetleg olyan embereket is a béke mellé állít, akik eddig nem foglalkoztak ezzel a témával, nem vették eléggé komolyan a valós veszélyt.
További Poszt-trauma híreink
– Szerintem annak nincsen helye a közéletben, aki el akarja titkolni a háború szörnyűségeit, mert erről is fogunk dönteni április 12-én – reagált Facebook-videóban Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt elnökének szavaira, miszerint a Fidesz videója, amelyben bemutatják a háború valódi arcát, gyomorforgató.
Megszólalt a régi balos, Orbán-gyűlölő és ezek szerint háborúpárti ismerősünk, Fluor Tomi is. A zenész a következőt tette közzé:
„Szégyellje magát mindenki, akinek ehhez a gusztustalan sz…rhoz köze van!”
További Poszt-trauma híreink
Fluor szájából azt hallani, hogy valami gusztustalan sz…r, valljuk be, több mint nevetséges. Elég csak a zenész egyik felkapott számát felidézni, ami a G…cigránát címet viseli. A teljes dalszövet azért nem másolom ide, mert az valóban gusztustalan, gyomorforgató és minden jóízlést nélkülöz.
Bár az sokat elmond a zenész beállítottságáról, hogy már akkor gránátról énekelt, úgyhogy a háború melletti elköteleződése által diktált műfelháborodása teljes mértékben hiteltelen.
További Poszt-trauma híreink
Ennyit a jóízlésről.
A videóról pedig álljon itt a világhírű rendező, Lars von Trier örökbecsű mondása, amit a jó filmek által kiváltott hatásról mondott:
„A jó film olyan, mint egy kavics a cipőben – minden lépésnél zavar.”
A háború ellen minden fórumon fel kell lépni akkor is, ha ez nem tetszik a sok háborúpárti megmondóembernek.
Van még kérdés?
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Fluor Tomi (Forrás: MTI/Mohai Balázs)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ennyi volt, módszeresen temetni kezdték Magyar Pétert
A tiszás vezér most szembesülhet azzal, amit az elődei már megtapasztaltak.
Kis tiszás müncheni sörpuccs
Épelméjű ember nem csap ilyen visszatetsző botrányt a borzalmas történelmi áthallások miatt.
Óriási lehetőségek kapujában állunk
Most dünnyögi a Nyugat teljes elszántsággal József Attila rémálmát, a fasiszta kommunizmust.
A világ és az ő problémája
Az olimpia idejétmúlt és fenntarthatatlan, arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis „a nacionalizmust erősíti”.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A legaljasabb demagógok
A Tisza behódol, a Fidesz szuverén
Nyelvünk helyén idegen vartyogás
Háborúznának, de békéről papolnak
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Angelina Jolie-film – Életeken át + videó
Egy különösen kegyetlen sorozatgyilkos mások személyazonosságát lopja el – a nyomában egy elszánt FBI-profilozó jár ebben a sötét hangulatú pszichothrillerben.
Márki-Zay Péter hátba szúrta Magyar Pétert, erre senki sem számított
Ebből balhé lesz.
Dobrev szoknyája mögül óbégat Molnár, nehogy sírás legyen a vége az arcoskodásnak
A száj nagy, a teljesítmény nulla.
Nem akárki mutatott fel sárga lapot Magyar Péternek, már ő is kételkedik
Baloldali elemző osztotta ki a Tisza Párt elnökét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ennyi volt, módszeresen temetni kezdték Magyar Pétert
A tiszás vezér most szembesülhet azzal, amit az elődei már megtapasztaltak.
Kis tiszás müncheni sörpuccs
Épelméjű ember nem csap ilyen visszatetsző botrányt a borzalmas történelmi áthallások miatt.
Óriási lehetőségek kapujában állunk
Most dünnyögi a Nyugat teljes elszántsággal József Attila rémálmát, a fasiszta kommunizmust.
A világ és az ő problémája
Az olimpia idejétmúlt és fenntarthatatlan, arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis „a nacionalizmust erősíti”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!