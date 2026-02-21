Az önérzetes Fluor Tomi rátámadt a Fideszre, pedig jobban tenné, ha először magába nézne

– Szerintem annak nincsen helye a közéletben, aki el akarja titkolni a háború szörnyűségeit, mert erről is fogunk dönteni április 12-én – reagált Facebook-videóban Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt elnökének szavaira, miszerint a Fidesz videója, amelyben bemutatják a háború valódi arcát, gyomorforgató.

Megszólalt a régi balos, Orbán-gyűlölő és ezek szerint háborúpárti ismerősünk, Fluor Tomi is. A zenész a következőt tette közzé:

„Szégyellje magát mindenki, akinek ehhez a gusztustalan sz…rhoz köze van!”