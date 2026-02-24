magas vérnyomáskutatásagyvérzéskockázat

Ha önnek ilyen vércsoportja van, akkor magas az agyvérzés kockázata

Egy új kutatás szerint bizonyos vércsoporttal rendelkezők kitettebbek az agyvérzés veszélyének, már 60 év alatt is.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 02. 24. 19:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy új kutatás szerint bizonyos vércsoporttal rendelkezők kitettebbek az agyvérzés veszélyének, már 60 év alatt is. A Mindmegette összeszedett pár hasznos tippet, mellyel megelőzhetjük a bajt.

vércsoport, agyvérzés, stroke
A magas vérnyomás sok problémát okozhat életünk folyamán - Fotó:123RF

A magas vérnyomás sok problémát okozhat életünk folyamán, sajnálatos esetben pedig akár végzetes kimenetele is lehet. Gondolta volna, hogy akár a vércsoport is befolyásolhatja a kockázat mértékét? Régóta ismert, hogy az elhízás, a dohányzás és a mozgásszegény életmód mind magas vérnyomáshoz vezethet, mellyel csak tovább tetézhetjük a bajt. Így ez a súlyos következmény nem csak az időseket, de a fiatalokat is veszélyezteti.

Melyik vércsoportnál magas a kockázat?

Az agyvérzés, más néven stroke megelőzése rendkívül fontos, azonban sajnos így is a vezető halálozási és rokkantsági okok között szerepel - olvasható a Házipatika cikkében. A Marylandi Egyetem kutatóinak legújabb eredményei szerint viszont a vércsoportunk is hozzájárulhat annak kockázatához, hogy 60 éves kor előtt nagyobb valószínűséggel szenvedjenek el korai agyvérzést. A kutatók azt remélik, hogy ezzel a felfedezéssel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben könnyebb legyen a fiatalkori stroke esélyeit csökkenteni.

A csapat 48 korábbi kutatás eredményeit vizsgálta meg, melyben 17 ezer olyan személy vett részt, akik már átestek agyvérzésen, továbbá 600 ezer egészséges egyént, akiknél ennek gyanúja nem merült fel. A kutatásban a világ minden tájáról vettek részt, többek között Japánban, Pakisztánban és Észak-Amerikában is, így a kutatók hatalmas merítést vizsgálhattak.

A kutatás eredménye alapján:

  • az A vércsoportúak 18%-kal nagyobb valószínűséggel válhatnak korai agyvérzés áldozataivá,
  • míg a 0-s vércsoportúaknál ez a valószínűség 12%-kal alacsonyabb.

Érdekes módon, amikor a 60 év feletti korcsoportot vizsgálták, akkor nem találtak összefüggést az agyvérzés valószínűsége és a vércsoport között. Ennek oka az lehet, hogy az eltérő vércsoportoknak más a vérrögképződési és a véralvadási mintázata. Más kutatások már vizsgálták ezt a kérdést, ezek szerint az A és a B vércsoportúak ereiben nagyobb eséllyel alakulhat ki vérrög, mint a 0-s vércsoportú egyéneknél.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztrácó (Fotó: Pexels.com)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu