Ha önnek ilyen vércsoportja van, akkor magas az agyvérzés kockázata

Egy új kutatás szerint bizonyos vércsoporttal rendelkezők kitettebbek az agyvérzés veszélyének, már 60 év alatt is. A Mindmegette összeszedett pár hasznos tippet, mellyel megelőzhetjük a bajt.

A magas vérnyomás sok problémát okozhat életünk folyamán - Fotó:123RF

A magas vérnyomás sok problémát okozhat életünk folyamán, sajnálatos esetben pedig akár végzetes kimenetele is lehet. Gondolta volna, hogy akár a vércsoport is befolyásolhatja a kockázat mértékét? Régóta ismert, hogy az elhízás, a dohányzás és a mozgásszegény életmód mind magas vérnyomáshoz vezethet, mellyel csak tovább tetézhetjük a bajt. Így ez a súlyos következmény nem csak az időseket, de a fiatalokat is veszélyezteti.

Melyik vércsoportnál magas a kockázat?

Az agyvérzés, más néven stroke megelőzése rendkívül fontos, azonban sajnos így is a vezető halálozási és rokkantsági okok között szerepel - olvasható a Házipatika cikkében. A Marylandi Egyetem kutatóinak legújabb eredményei szerint viszont a vércsoportunk is hozzájárulhat annak kockázatához, hogy 60 éves kor előtt nagyobb valószínűséggel szenvedjenek el korai agyvérzést. A kutatók azt remélik, hogy ezzel a felfedezéssel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben könnyebb legyen a fiatalkori stroke esélyeit csökkenteni.

A csapat 48 korábbi kutatás eredményeit vizsgálta meg, melyben 17 ezer olyan személy vett részt, akik már átestek agyvérzésen, továbbá 600 ezer egészséges egyént, akiknél ennek gyanúja nem merült fel. A kutatásban a világ minden tájáról vettek részt, többek között Japánban, Pakisztánban és Észak-Amerikában is, így a kutatók hatalmas merítést vizsgálhattak.

A kutatás eredménye alapján:

az A vércsoportúak 18%-kal nagyobb valószínűséggel válhatnak korai agyvérzés áldozataivá,

míg a 0-s vércsoportúaknál ez a valószínűség 12%-kal alacsonyabb.

Érdekes módon, amikor a 60 év feletti korcsoportot vizsgálták, akkor nem találtak összefüggést az agyvérzés valószínűsége és a vércsoport között. Ennek oka az lehet, hogy az eltérő vércsoportoknak más a vérrögképződési és a véralvadási mintázata. Más kutatások már vizsgálták ezt a kérdést, ezek szerint az A és a B vércsoportúak ereiben nagyobb eséllyel alakulhat ki vérrög, mint a 0-s vércsoportú egyéneknél.