Itt a meglepetés: Török Gábor rejtélyes posztban koppintott Magyar Péter orrára

Egyre többen bírálják Magyar Pétert a baloldalon is. Török Gábor eddig nem nagyon mondott negatív dolgot a Tisza Párt elnökéről, most azonban egy sokat sejtető posztban szúrt oda a zsebmessiásnak.
A politológus, elemző a Facebook-oldalán intette óvatosságra Magyar Péteréket:
„50 nap múlva választás. Annak nincs hírértéke, hogy ma a Fidesz és a Tisza is pár óra alatt összegyűjtötte minden körzetben az 500 aláírást. Ez még a választási folyamatnak az az eleme, amikor mindenki győztesnek érezheti – vagy állíthatja be – magát. 2022. február 14-én ezt írta a Népszava címlapján: »Az optimista várakozásokat is felülmúló tempóban gyűltek össze az ellenzéki ajánlások.« Ennek ellenére a gyűjtésnek lehetnek komoly tapasztalatai. Csak arról nem fognak nyilvánosan beszélni.”
Töröknek igaza volt abban, hogy az aláírásgyűjtésnek komoly tapasztalatai vannak a pártok életében. Nagyon hamar ki is derült Magyar Péter újabb kamuja.
Ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla, az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához (NVI), így derült ki, Magyar Péter ezúttal sem mondott igazat.
A Tisza-vezér azt állította, szombat délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban a hivatalos adatok szerint délután 16 óráig – a hivatalos zárásáig – csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett be a baloldali párttól.
Hab a tortán, hogy a Tisza Párt elnöke szombaton azt állította, hogy minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, miközben vasárnap még a paksi jelöltjük egyetlen érvényes aláírást sem adott le.
Természetesen 500 aláírás összegyűjtése nem jelenthet komoly gondot egyik nagy pártnak sem, ezért volt nevetséges Magyar Péter újabb izmozása és újabb csúnya öngólja. Ez az ember egész egyszerűen egy beteges hazudozó, nem tud igazat mondani.
Ahogy közeledik a választás időpontja, egyre több ember szeme nyílik ki és fordul el az arrogáns, hazudozó Magyar Pétertől.
Borítókép: Török Gábor (Forrás: Mandiner/Földházi Árpád)
…
Még egy üzenet a Farpofa-közből
A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.
Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap
A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.
Ennyi volt, módszeresen temetni kezdték Magyar Pétert
A tiszás vezér most szembesülhet azzal, amit az elődei már megtapasztaltak.
Kis tiszás müncheni sörpuccs
Épelméjű ember nem csap ilyen visszatetsző botrányt a borzalmas történelmi áthallások miatt.
Nyugtalan idők nyugtalan tanúja
A gyilkos jogai
A legaljasabb demagógok
A Tisza behódol, a Fidesz szuverén
Az önérzetes Fluor Tomi rátámadt a Fideszre, pedig jobban tenné, ha először magába nézne
Ezek tényleg háborút akarnak?
Az öt legjobb Angelina Jolie-film – Életeken át + videó
Egy különösen kegyetlen sorozatgyilkos mások személyazonosságát lopja el – a nyomában egy elszánt FBI-profilozó jár ebben a sötét hangulatú pszichothrillerben.
Márki-Zay Péter hátba szúrta Magyar Pétert, erre senki sem számított
Ebből balhé lesz.
Dobrev szoknyája mögül óbégat Molnár, nehogy sírás legyen a vége az arcoskodásnak
A száj nagy, a teljesítmény nulla.
