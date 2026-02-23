Itt a meglepetés: Török Gábor rejtélyes posztban koppintott Magyar Péter orrára

Töröknek igaza volt abban, hogy az aláírásgyűjtésnek komoly tapasztalatai vannak a pártok életében. Nagyon hamar ki is derült Magyar Péter újabb kamuja.

Ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla, az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához (NVI), így derült ki, Magyar Péter ezúttal sem mondott igazat.

A Tisza-vezér azt állította, szombat délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban a hivatalos adatok szerint délután 16 óráig – a hivatalos zárásáig – csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett be a baloldali párttól.

Hab a tortán, hogy a Tisza Párt elnöke szombaton azt állította, hogy minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, miközben vasárnap még a paksi jelöltjük egyetlen érvényes aláírást sem adott le.