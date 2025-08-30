idezojelek
Poszt-trauma

Lengyel Tamás kifecsegte Magyar Péter titkát, az RTL Orbán-gyűlölő színésze mindent borított

Kiderült: már a bukásra készül a Tisza Párt.

FideszTisza-adóNézőpont IntézetRTLMagyar Péter 2025. 08. 30. 6:06

A héten jött ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása, amely szerint a Fidesz–KDNP meggyőző sikert aratna, ha most vasárnap lennének a választások. A közvélemény-kutatás szerint a kormánypártok erősen zárták a nyarat, ami nem mondható el a Tisza Pártról, mivel Magyar Péter tábora stagnált az utóbbi hónapokban. 

Lengyel Tamás
Lengyel Tamás (Fotó: képernyőkép)

A kutatás megállapította, hogy 2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolna. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között.

Ezek az adatok nem maradtak visszhangtalanok a baloldalon. Több balos megmondóember magyarázni kezdte a bizonyítványt.

Lengyel Tamás az RTL egyik üdvöskéje. Mindenben megfelel a csatorna igényeinek. Zsigerből gyűlöli a kormányt és természetesen Orbán Viktort. A mi kis falunk című szappanopera Gyurijaként szerzett magának népszerűséget és ma már a Kormányinfó plusz Magyar Csongorjaként is exponálja magát.  Hazugságoktól, csúsztatásoktól hemzsegő, bántó és sok esetben gyomorforgató stílusban előadott, humorosnak szánt videóit vitathatatlanul sokan nézik a baloldalon. 

A Magyar Péter-rajongó színész rendszeres résztvevője a különböző ellenzéki megmozdulásoknak, tüntetéseknek. Ezekkel a szerepléseivel a jobboldal szimpátiáját nem nyerte el, viszont a baloldalon feltehetően kedvelik a meglehetősen egyszerű, rendszerint alpári stílusát. Hangzatos lózungokkal, ezerszer ismételt baloldali mantrákkal és természetesen gyűlölködő szlogenekkel apellál. Az ő megnyilvánulásaiban jelen volt eddig az a magabiztosság, hogy na majd most megkapja a magáét a gonosz Fidesz, végre sikerül legyőzni Orbán Viktort. 

Mára ez a magabiztosság eltűnt, gyökeresen megváltozott. Legutóbb a Magyar Péter szócsövének tekinthető Magyar Hang Kultúrtáj című podcastjében már arról beszélt, felhasználva a baloldal ismert narratíváját, miszerint Orbán nem fogja demokratikusan átadni a hatalmat, hogy nem fog egyik pillanatról a másikra végbemenni a társadalmi akarat, idézem:

„Én sajnos mindent kinézek a mostani hatalomból, egy csomó provokációt is, és félek, hogy hosszabb idő lesz, mire megnyugszanak a kedélyek. Azt is el tudom képzelni – hiszen most rendeleti kormányzás van –, hogy világszinten úgy alakul valami, hogy el kell tolni a választást. Kinézem a rendszerünkből, hogy nem fog egyik pillanatról a másikra végbemenni a társadalmi akarat, és mondjuk a rendőrségnek vagy a TEK-nek az lesz a feladata, hogy a volt kormányzatot védje. És azt is el tudom képzelni, hogy a tüntető tömeget provokálja majd valaki, és ebből felfordulás keletkezik, amire aztán a hírekben rá lehet húzni, hogy a csőcselék randalírozik, és ezek akarják átvenni az ország irányítását.”

Ezek szerint már a bukásra készülnek, elkezdődött a magyarázkodás.

 

Nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza Párt megroppant. Már a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók is gondokat jeleznek, Magyar Péter jobbkeze leleplezte a párt tervezett gazdasági megszorítását, a Tisza-adót, plusz a Lengyel Tamás-féle megmondóembereik is kibeszélnek a kánonból. Mára elhalkult a győzelmi harsona, a hívek összezavarodtak, Magyar Péter hazugságvonata a szakadék felé száguld, és egyre közelebb a zuhanás.

Borítókép: Lengyel Tamás (Fotó: képernyőkép/YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

