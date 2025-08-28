UkrajnaBarátság kőolajvezetékparancsnok

Durva stílusban fenyegette Magyarországot a kitiltott ukrán parancsnok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felháborítónak nevezte csütörtökön azt, hogy a magyar kormány megtiltotta a belépést Magyarországra annak az ukrán parancsnoknak, akinek alakulata felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért. A kitiltott ukrán parancsnok pedig felháborító stílusban reagált a kitiltásra.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 19:17
Robert Brovgyi (Forrás: Facebook/Robert Brovgyi)
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás után Szijjártó Péter bejelentette: kitiltják a támadásért felelős ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról és a teljes schengeni övezetből. A kitiltott ukrán parancsnok ügyére reagálva Volodimir Zelenszkij is reagált, és felháborítónak nevezte azt. 

Fotó: AFP

Az ukrán államfő a Facebookon tett bejegyzésében hozzátette: utasította a külügyminisztériumot, hogy tisztázza az összes tényt és ennek megfelelően reagáljon. Szerinte „a magyar tisztségviselők odáig jutottak, hogy megpróbálják diszkriminálni az ukrajnai magyar közösség képviselőit, amiért részt vesznek államunk és polgáraink védelmében”.

Szijjártó Péter ugyanakkor hangsúlyozta, Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából, és kiemelte:

Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak.

A legutóbbi támadás különösen veszélyes volt, hiszen a helyreállítás olyan hosszú időt vett igénybe, hogy – Szijjártó Péter szavai szerint – „kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk”.

Megdöbbentő stílusban reagált a kitiltott ukrán parancsnok

Robert Brovgyi, a Barátság kőolajvezeték elleni támadás parancsnoka közösségi oldalán reagált a kitiltásra, durva stíulsban támadva Magyarországot, és Szijjártó Péternek is üzent. 

Dugja fel magának a Magyarországra való látogatásra vonatkozó szankcióit és korlátozásait

– fogalmazott. 

Azt is hozzátette, hogy – annak ellenére, amit Zelenszkij állít – ő ukrán, és szerinte van elég „igazi magyar” Magyarországon. 

Robert Brovgyi azt is megjegyezte, hogy „a Barátság kőolajvezeték védésével nem Magyarország szuverenitását véditek, hanem a saját piszkos zsebeiteket, amelyeket szankciók alatt álló olcsó nyersanyagok töltenek meg, és amelyek megvásárlásával bűnrészesek vagytok a vérpénz sokszorozásában, amely rakétákkal és Sahidokkal repül vissza Ukrajna békés városai fölé”. 

Majd fenyegetőzve hozzátette: „Végtagjaitok könyékig ukrán vérben úsznak. És erre emlékezni fogunk.”

Borítókép: Robert Brovgyi (Forrás: Facebook/Robert Brovgyi)

 

