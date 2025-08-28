Durva stílusban fenyegette Magyarországot a kitiltott ukrán parancsnok

Szijjártó Péter ugyanakkor hangsúlyozta, Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából, és kiemelte:

Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak.

A legutóbbi támadás különösen veszélyes volt, hiszen a helyreállítás olyan hosszú időt vett igénybe, hogy – Szijjártó Péter szavai szerint – „kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk”.

Megdöbbentő stílusban reagált a kitiltott ukrán parancsnok

Robert Brovgyi, a Barátság kőolajvezeték elleni támadás parancsnoka közösségi oldalán reagált a kitiltásra, durva stíulsban támadva Magyarországot, és Szijjártó Péternek is üzent.

Dugja fel magának a Magyarországra való látogatásra vonatkozó szankcióit és korlátozásait

– fogalmazott.

Azt is hozzátette, hogy – annak ellenére, amit Zelenszkij állít – ő ukrán, és szerinte van elég „igazi magyar” Magyarországon.

Robert Brovgyi azt is megjegyezte, hogy „a Barátság kőolajvezeték védésével nem Magyarország szuverenitását véditek, hanem a saját piszkos zsebeiteket, amelyeket szankciók alatt álló olcsó nyersanyagok töltenek meg, és amelyek megvásárlásával bűnrészesek vagytok a vérpénz sokszorozásában, amely rakétákkal és Sahidokkal repül vissza Ukrajna békés városai fölé”.

Majd fenyegetőzve hozzátette: „Végtagjaitok könyékig ukrán vérben úsznak. És erre emlékezni fogunk.”

Borítókép: Robert Brovgyi (Forrás: Facebook/Robert Brovgyi)