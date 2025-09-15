Váratlan pofon érkezett Magyar Péternek Amerikából, kezdhet aggódni

A tervezett Tisza-adó padlóra küldené a magyar háztartások jelentős részét.

A tények makacs dolgok. Ráadásul már nem csak jobboldalról kapja a bírálatokat, már az ellenzékhez közel álló megmondóemberek is kezdenek ellene fordulni.

Nagy Attila Tibor politikai elemző az Ultrahang podcastjében az alábbi megdöbbentő sztorit mesélte el:

„(…) Az én ismerősi körömben máris van két olyan személy, aki eltávolodott az utóbbi időben a kormánypárttól, a Fidesz–KDNP pártszövetségtől, de most, hogy hallotta ezt az adóügyet meg Tarr Zoltánt, most hajlik arra, hogy visszatérjen a Fideszhez, és lehet, hogy ehhez a két személyhez hasonlóan gondolkodó emberek is. (…) A magyar választókra erősen hatnak az anyagi kérdések, ezért volt rettenetesen szerencsétlen, amit Tarr Zoltán művelt, illetve mondott. (…)”