Váratlan pofon érkezett Magyar Péternek Amerikából, kezdhet aggódni

Ez már a végjáték, mondta Magyar Péter, és milyen igaza volt. Lebuktak, és nem tudják már többé átverni, megvezetni az embereket. A napvilágot látott adóemelési tervük miatt sorra fordulnak el az emberek a Tisza Párttól, hiába próbálja Brüsszel Peti megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ezt nem fogja tudni kidumálni.
A tervezett Tisza-adó padlóra küldené a magyar háztartások jelentős részét.
A tények makacs dolgok. Ráadásul már nem csak jobboldalról kapja a bírálatokat, már az ellenzékhez közel álló megmondóemberek is kezdenek ellene fordulni.
Nagy Attila Tibor politikai elemző az Ultrahang podcastjében az alábbi megdöbbentő sztorit mesélte el:
„(…) Az én ismerősi körömben máris van két olyan személy, aki eltávolodott az utóbbi időben a kormánypárttól, a Fidesz–KDNP pártszövetségtől, de most, hogy hallotta ezt az adóügyet meg Tarr Zoltánt, most hajlik arra, hogy visszatérjen a Fideszhez, és lehet, hogy ehhez a két személyhez hasonlóan gondolkodó emberek is. (…) A magyar választókra erősen hatnak az anyagi kérdések, ezért volt rettenetesen szerencsétlen, amit Tarr Zoltán művelt, illetve mondott. (…)”
A mindig kormánykritikus Nagy Attila Tibor sokkoló története meglepetésként hatott, azonban nem váratlanul, hiszen az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközelinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését.
Most pedig a kormánypártisággal szintén nem vádolható Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője posztolta a következőket Magyar Péterről és a Tisza Pártról:
„A választásig hét hónap van hátra. Addig simán megfordul a jelenlegi eredmény, mert a Fidesz mozgósítása még nincs benne ezekben a mérésekben. Magyar tábora elérte saját csúcsát, az már csak csökkenni fog. Nincs extra oka a növekedésnek, mert Orbánt ennél jobban már nem fogja utálni az, aki utálja. Magyarnak e tekintetben vannak „tartalékai”. Kiszámíthatatlan, hogy Magyar jelöltállítása hogyan sül el, a „Tisza-szigetekben” mekkora bomlás indul. Az eddigi jelöltek kiábrándítóak.”
Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt elnöke felett.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: DPA/Marton Monus)
