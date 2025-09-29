idezojelek
Poszt-trauma

Ez maga a tréfa: Hadházy megrendelte, Hann megmérte, ő a legnépszerűbb politikus

Tükröm, tükröm mond meg nékem…

Csépányi Balázs
FideszTisza PártHadházyHann EndreMagyar Péter 2025. 09. 29. 5:16

Ahogy közeledik a választás, egyre furcsább dolgok történnek a hazai politikai életben. Az úgynevezett régi ellenzék azon tagjai, akik egyéni körzetben nyerni tudtak 2022-ben, be vannak ijedve, hiszen a Tisza Párt eddig meg nem nevezett jelöltjétől nagyon félnek. 

Retteg Hadházy Ákos is, ezért sebtében megrendelt a Mediántól egy zuglói közvélemény-kutatást, amit annak rendje és módja szerint meg is nyert. Hann Endre természetesen szemrebbenés nélkül kihozta Hadházyt az első helyre.

Hann az utóbbi időben fura dolgokat mond, összevissza beszél, még a saját méréseit is megkérdőjelezi. Például az ATV stúdiójában saját magát buktatta le. 

„Mekkorák a szavazótáborok? Mit mérnek?” – ezt a nem túl nehéz, rávezető jellegű kérdést kapta a 78 éves Hann Endre a műsorban. A balliberális oldal régi tanácsadója mintha nem lett volna felkészülve arra, hogy a nyilvánossággal közölt adatait megismételje. 

Próbáljuk szó szerint idézni a válaszát:

„Hát kiegy… ööö… aaa…ugye hát a, hogyha a teljes népességet nézzük, akkor 37 százalékon áll a Fide, aaa. a Fidesz, Tisza Párt, és 30 százalékon a Fidesz”. 

Mindeközben a Medián vezetője folyamatosan a papírjait nézegette, és így állított előbb kétszer is fideszes vezetést, majd korrigálta magát.

A Medián mostani mérése is sántít egy kicsit, hiszen júliusban még egy hasonló mérésben 18 százalékon állt Hadházy, most pedig már 32-n áll.

Mitől ez a nagy előretörés?

Hiszen a baloldali politikus erőszakos nyomulásával azóta már sok embert maga ellen fordított. Legutóbb egy papot inzultáltak, mert zavarta őket a harangozás. Úgy tűnik a piac mindent felül ír, olykor még a valóságot is. Aki rendeli a zenét, annak a nótáját húzza a zenekar. A szakmaiság pedig mehet a fenébe.

Hadházy nem saját belső használatra kérte ezt a kutatást, hanem azért, hogy minden balos fórumon teríteni tudja ezt az eredményt. 

Ismerjük a Hófehérke mesét, ahol a gonosz királynő megkérdezi a tükröt, hogy ki a legszebb a vidéken. A tükör jelen esetben még Hadházy nevét mondja, de mi lesz, ha majd a valóság szembejön? 

Legkésőbb 2026-ban megtudjuk.

Borítókép: Hann Endre az ATV stúdiójában (Forrás: Videa/képernyőkép)

Borítókép: Hann Endre az ATV stúdiójában (Forrás: Videa/képernyőkép)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

