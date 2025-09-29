Ez maga a tréfa: Hadházy megrendelte, Hann megmérte, ő a legnépszerűbb politikus

Retteg Hadházy Ákos is, ezért sebtében megrendelt a Mediántól egy zuglói közvélemény-kutatást, amit annak rendje és módja szerint meg is nyert. Hann Endre természetesen szemrebbenés nélkül kihozta Hadházyt az első helyre.

Hann az utóbbi időben fura dolgokat mond, összevissza beszél, még a saját méréseit is megkérdőjelezi. Például az ATV stúdiójában saját magát buktatta le.

„Mekkorák a szavazótáborok? Mit mérnek?” – ezt a nem túl nehéz, rávezető jellegű kérdést kapta a 78 éves Hann Endre a műsorban. A balliberális oldal régi tanácsadója mintha nem lett volna felkészülve arra, hogy a nyilvánossággal közölt adatait megismételje.