Puzsér váratlan húzása, nagyon durván belerongyolt Magyar Péterbe

A könyvek szerelmeseinek a Lingel név fogalom. Lingel Károly 1864-ben alapította meg kis műhelyét a Nagymező utcában Lingel Károly és Fiai Első Magyar Faáru- és Bútorgyár néven. Az ikonikus, üvegajtóval zárt, belül nem porosodó meseszép könyvszekrények a polgári értékrendet hirdetik mind a mai napig. A hírlapíró is büszke rá, hogy ilyen könyvszekrényt örökölt, szépszámú kötettel a szüleitől. Egy barátjával beállították a helyére az új szerzeményt, majd Félix szépen elkezdte az általa precízen katalogizált köteteket sorra bepakolni a helyükre.

A nagy munka közeben azért szakított időt arra, hogy böngéssze a legújabb híreket. Rá is bukkant egy meglepő cikkre, amit egyik nagy kedvence, Puzsér Róbert írt az árulásban fogant Magyar Hangban.