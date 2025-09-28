Puzsér váratlan húzása, nagyon durván belerongyolt Magyar Péterbe

Felhévizy Félix a héten nagy munkában volt. Végre sikerül egy nagyon szép állapotú, közel százéves Lingel könyvszekrényt vásárolnia a saját atyai öröksége mellé, méghozzá olyat, ami megszólalásig hasonlít a régihez. Félixnek nagyjából tízezer darabos könyvtára van és a folyamatosan gyarapodó gyűjtemény már kinőtte a régi szekrénysort.
A könyvek szerelmeseinek a Lingel név fogalom. Lingel Károly 1864-ben alapította meg kis műhelyét a Nagymező utcában Lingel Károly és Fiai Első Magyar Faáru- és Bútorgyár néven. Az ikonikus, üvegajtóval zárt, belül nem porosodó meseszép könyvszekrények a polgári értékrendet hirdetik mind a mai napig. A hírlapíró is büszke rá, hogy ilyen könyvszekrényt örökölt, szépszámú kötettel a szüleitől. Egy barátjával beállították a helyére az új szerzeményt, majd Félix szépen elkezdte az általa precízen katalogizált köteteket sorra bepakolni a helyükre.
A nagy munka közeben azért szakított időt arra, hogy böngéssze a legújabb híreket. Rá is bukkant egy meglepő cikkre, amit egyik nagy kedvence, Puzsér Róbert írt az árulásban fogant Magyar Hangban.
A Magyar Péter-rajongó Puzsér ájultan szokott nyilatkozni a kedvencéről, bár rajongását leginkább a mérhetetlen Orbán-gyűlölete táplálja, mint a legtöbb Tisza-fan megmondóemberét. Most azonban egy nagyon kemény publicisztikában rongyolt bele a –Hont András frappáns szavaival élve – Messiás úrba.
„A Tisza Párt Magyar Péter másik neve, időnként így szólítják – csakhogy a kormány leváltásához, a rendszer lebontásához, a nemzet egyesítéséhez nem lehet elég egyetlen ember, akármennyire szeresse is a kamera. Még mindig csak nyomokban mutatkozik az a csapat, amelyiknek Magyar Péter a kapitánya, és ennek fényében nehéz eldönteni, hogy Magyar Péter van-e a Tiszáért, vagy a Tisza van-e Magyar Péterért. A Tisza Párt fővárosi és európai képviselői szinte egyáltalán nem mutatkoznak – holott a politika köztudottan csapatjáték. […] Nem volna hasznosabb és hitelesebb csapatot építenie és vezetőként viselkednie?”
Nem mennek jól a Tisza Párt dolgai.
Nagyon csúnyán lebuktak. Kiderült az adóemelési tervük, nem tudják már átverni, megvezetni az embereket. A tervezett Tisza-adó padlóra küldené a magyar háztartások jelentős részét. Eért a napvilágot látott ördögi tervük miatt sorra fordulnak el az emberek tőlük, hiába próbálja Brüsszel Peti megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ezt nem fogja tudni kidumálni. Ráadásul másik főemberük, Ruszin-Szendi Romulusz is lejáratta a pártot azzal, hogy fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumokat, amivel igazolta azt a vélekedést, hogy Magyar Péter pártja arrogáns, erőszakos és félelmet gerjeszt.
A negatív spirált, amibe a párt került tökéletesen jelzi az is, hogy egyre többször hallatszanak már olyan hangok a saját táborából is, amelyek keményen bírálják Magyar Péter tevékenységét. Puzsér idézett írása is abból táplálkozik, hogy a nagyszájú publicista aggódik, mégsem fog így sikerülni leváltani a kormányt. Ezt már egyre többen látják, érdekes, hogy pont Magyar Péter nem akar szembe nézni a valósággal, de fájdalmas lesz majd az ébredés – gondolta magában Felhévizy, majd elkezdte a harmadik polcsort is megtölteni a szebbnél szebb antikvár köteteivel.
Borítókép: Puzsér Róbert (Fotó:MTI/Kovács Tamás)
