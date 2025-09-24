Parászka Boróka bedöntötte Magyar Péterék ördögi tervét, ez nem jött jól a Tiszának

A magyar közélet Magyar Péterék hatalmas lebukásától hangos. Mint ismert, megdöbbentő és egyben leleplező kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke a Tisza Párt hatalomra jutása esetén tervezett adóemelésekről, a Tisza-adóról. Azóta a párt másik főemberéről Ruszin-Szendi Romuluszról kiderült, hogy lőfegyverrel az oldalán járkál lakossági fórumokra.
Péter nagyon ki lehet borulva, az biztos.
De a baj nem jár egyedül. Parászka Boróka, a baloldal egyszemélyes erdélyi szabadcsapata újabb öngólt lőtt Magyar Péterék hálójába. Parászka a következőket írta, arra reagálva, hogy Orbán Viktor is helyeselte Donald Trump döntését, hogy terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát:
„Betiltani az Antifát, az a fasizmus legalizálásának a szinonimája. Egyértelmű beszéd, ha egyenesnek nehéz is nevezni.”
Ez igen! Parászka Boróka kimutatta a foga fehérjét, kibukott a bolsevik vére.
Mint ismert, utóbbi időszakban több hazánkat érintő támadást hajtott végre az Antifa. Ezek közül a legbrutálisabb az volt, amikor 2023-ban valóságos embervadászatot tartottak külföldi szélsőbaloldali aktivisták Budapesten.
Az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy nem járult hozzá az Antifa-terrorista Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséhez. Ezzel segíti őket a felelősségre vonás elkerülésében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.
Ennek fényében különösen érdekes az, hogy Magyar Péter szánalmas erdélyi haknijáról az alábbiakat írta az erőszakos szélsőbaloldali terrorszervezetet támogató újságíró:
„Boldog békeidőnek tűnik visszatekintve, amikor még forrásmegvonással, kirúgással, kiszorítással fenyegették meg a Fidesz kritikusait. Ma már ostromállapot van a tereken és a digitális fórumokon egyaránt. És ezt immár exportálja is a kormánypárt, ahogy az Magyar Péter nagyadorjáni látogatása alatt Erdélyben is egyértelművé vált.”
Nincs új a nap alatt. Letisztult a kép, bár ennek Magyar Péter nem nagyon örül.
A végén mindig összenő, ami összetartozik.
Borítókép: Parászka Boróka
