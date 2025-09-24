Parászka Boróka bedöntötte Magyar Péterék ördögi tervét, ez nem jött jól a Tiszának

Péter nagyon ki lehet borulva, az biztos.

De a baj nem jár egyedül. Parászka Boróka, a baloldal egyszemélyes erdélyi szabadcsapata újabb öngólt lőtt Magyar Péterék hálójába. Parászka a következőket írta, arra reagálva, hogy Orbán Viktor is helyeselte Donald Trump döntését, hogy terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát:

„Betiltani az Antifát, az a fasizmus legalizálásának a szinonimája. Egyértelmű beszéd, ha egyenesnek nehéz is nevezni.”

Ez igen! Parászka Boróka kimutatta a foga fehérjét, kibukott a bolsevik vére.

Mint ismert, utóbbi időszakban több hazánkat érintő támadást hajtott végre az Antifa. Ezek közül a legbrutálisabb az volt, amikor 2023-ban valóságos embervadászatot tartottak külföldi szélsőbaloldali aktivisták Budapesten.