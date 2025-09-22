Megtorolta Magyar Péter végzetes hibáját a baloldal ismert szakértője

Egyre többen ismerik fel, hogy Magyar Péter milyen ember valójában. Arroganciája, pökhendi stílusa a jobboldali érzelmű polgárok számára már a megjelenésének pillanatában, azonnal ismerté vált. A liberális, baloldali gondolkodású embereknél ez a folyamat lassabb, de náluk is el fog jönni, semmi kétség.
Ma már a gondolkodni tudó és akaró nem kormányközeli szakértők, megmondóemberek közül is sokan fogalmaznak meg negatív véleményt róla. Fodor Gábor, Schiffer András, Hont András, Czeglédi Zoltán vagy éppen Nagy Attila Tibor szinte naponta posztol vagy mond egy-egy műsorban olyan dolgokat a Tisza Párt vezetőjéről, ami sokszor keményebb, mint amit a jobbosok mondanak.
Nagy Attila Tibor politikai elemző megszólalásai a legmeglepőbbek, hiszen ő mindig ellenzéki szemüvegen keresztül szokott értékelni különböző politikai megjelenéseket, aktorokat.
A baloldali elemző már többször kihúzta a gyufát Magyar Péternél. Volt, hogy komoly kommentharc alakult ki közöttük, mert Nagy Attila Tibor nagyon rosszul sikerült interjúnak minősítette a Tisza Párt elnökének korábbi Partizán-interjúját, amelyre válaszul Magyar Péter és szimpatizánsai dühödt hozzászólásokkal írták tele az elemző közösségi oldalát.
Nagy Attila Tibor azóta többször is keményen bírálta Magyar Pétert. Az elemző legutóbb ismét határozottan kioktatta a Tisza Párt elnökét egy paksi rendezvényen tanúsított viselkedése miatt:
„A kérdező tehát ellenfél lett Magyar Péter tálalásában, ahelyett, hogy kedvességgel, megértőbb, finomabb szóhasználattal igyekezett volna jó benyomást kelteni a kérdezőre. Nem, Magyar Péter visszakérdezett, kérdéseket zúdított a hölgyre, de már nem ajánlotta fel neki a részletes viszontválasz lehetőségét. »Tudom, hogy téves dolgokat mondanak rólunk, de ezzel szemben az igazság a következő« - akár így is szólhatott volna a kérdezőhöz Magyar Péter, szigorúan kerülve, hogy a Fideszt és a kérdezőt a kommunikációs helyzetben egy oldalra tegye. »Tudod, mit? Menj el néhány Tisza-sziget-gyűlésre, ismerj meg minket jobban, látni fogod, hogy mi segíteni szeretnénk ennek az országnak!« – akár ezt is mondhatta volna Magyar Péter a kérdezőnek. Vagy valami hasonlót. Ehelyett egyre ellenségesebben válaszolt a kérdezőnek, még a »kikérem magamnak« szavak is kijöttek a száján. Rossz párbeszéd jött létre. És Magyar Péter a hibás.”
Nem semmi.
Magyar Péter jelleméhez az arrogancia, az erőszak és a lekezelő, pökhendi stílus mellett az is hozzátartozik, hogy ez az ember nem képes elismerni a hibáját.
Ezért ebből gyaníthatóan megint balhé lesz.
Borítókép: Nagy Attila Tibor (Fotó: Képernyőkép)
Állva tapsolta meg Orbán Viktort Magyar Péter
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja
Az öt legjobb Morgan Freeman-film – Robin Hood, a tolvajok fejedelme + videó
Hont András zseniálisan mattolta Magyar Pétert és az őt ájultan követő sleppet
Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került
Állva tapsolta meg Orbán Viktort Magyar Péter
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja
