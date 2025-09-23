Magyar Péter kiborult, ennyit a kormányváltó hangulatról: győzött a Fidesz

XXI. Század Intézet vezető elemzőjének, Deák Dánielnek a legújabb, Magabiztos és egyre erősebb a nemzeti oldal című elemzése tűpontosan jellemzi a mostani viszonyokat.
A Digitális Polgári Körök hétvégi rendezvénye megmutatta, hogy a Fidesz mögött álló polgári oldal rendkívül széles, melynek tagjai a sportolóktól kezdve a művészeken és a tudósokon át a legkülönbözőbb közéleti szereplőkig a polgári társadalom minden csoportja. A tízezernél is több ember és a hatalmas túljelentkezés azt jelzi, hogy a jobboldal aktivizálódott és egyre magabiztosabb, amit a közvélemény-kutatások is visszaigazolnak. Az október 23-i békemenet egy újabb fontos lépés a nemzeti oldal győzelme felé.
Ezt a folyamatot gyakorlatilag Magyar Péteren kívül mindenki látja. Bár valószínű ő is tisztában van ezzel, ki is borult rendesen.
Vasárnap este, konkrét, kézzel fogható, fényes bizonyíték is érkezett kormánypártok erősödésére. Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót. A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő.
Hont András Facebook-oldalán pörkölt oda a Magyar Péter-fanoknak:
„Mielőtt meghallgatom az összes amatőr választási szakértőt és dilettáns politológust, hogy alacsony részvétel, nem indult a Tisza, a mezőgazdasági munkák miatt a VIII. kerületben az értelmiségi szavazók alacsonyabb arányban mentek el stb., csak annyit mondanék, hogy szerintem érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről.”
Ennyi!
Bizony eljött az ideje annak, hogy visszavegyenek az arcukból a pökhendi, nagyszájú hazudozók.
Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond a digitális polgári körök hétvégi rendezvényén (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
