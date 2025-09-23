Magyar Péter kiborult, ennyit a kormányváltó hangulatról: győzött a Fidesz

Vasárnap este, konkrét, kézzel fogható, fényes bizonyíték is érkezett kormánypártok erősödésére. Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót. A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő.

Hont András Facebook-oldalán pörkölt oda a Magyar Péter-fanoknak:

„Mielőtt meghallgatom az összes amatőr választási szakértőt és dilettáns politológust, hogy alacsony részvétel, nem indult a Tisza, a mezőgazdasági munkák miatt a VIII. kerületben az értelmiségi szavazók alacsonyabb arányban mentek el stb., csak annyit mondanék, hogy szerintem érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről.”