Erős és magabiztos a nemzeti oldal

A digitális polgári körök szombati rendezvényén több mint tízezer ember vett részt, a túljelentkezés pedig többszörös volt. Orbán Viktor miniszterelnök le is csapta ezt a labdát a beszéde legelején és bejelentette, hogy itt az ideje, hogy a szabadban találkozzanak a jobboldal tagjai, és hogy október 23-án megtartsák a békemenetet – írja legfrissebb elemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel (Forrás: Facebook)

Mint írta:

a gyűlésen a magyar közélet igen széles spektruma képviseltette magát, emellett a felszólaló politikusok is ügyesen különböző szerepet képviseltek.

Kocsis Máté a Tiszát és a balliberális nyilvánosságot szembesítette az álhíreikkel, Lázár János egy markáns és lelkesítő beszédet tartott, amivel megszólította a nemzeti érzelmű embereket, míg Orbán Viktor egy államférfihoz méltó, kiegyensúlyozott és távlatos beszédet mondott.

Deák Dániel elemzésében leszögezte:

a hétvégi rendezvény sikere azt jelzi, hogy a Fidesz mozgósító képessége páratlan, a nemzeti oldal rendkívül szervezett, a tábora pedig a választáshoz közeledve egyre aktívabb.

„Mindezt az elmúlt hetek közvélemény-kutatásai is alátámasztják. A múlt héten megjelent a több évtizedes tapasztalattal rendelkező McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég felmérése, ami szerint

egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra”

– hangsúlyozta Deák Dániel. A John McLaughlin nevéhez fűződő és Donald Trumpnak is pontos kutatásokat végző amerikai cég adatai szerint a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll. Az elmúlt héten készített kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a kormányfő.

– Ez kifejezetten jó kiindulópont a kampány elején, ugyanis mivel a Tisza már láthatóan elérte a plafont, a középen álló szavazók megszólításában a Fidesz lehet sikeresebb, így az elkövetkezendő hónapokban várhatóan tovább fog nőni a különbség a kormányoldal javára – húzta alá az elemző. Deák Dániel megjegyezte:

ebben sokat segít a kormányoldalnak a Tisza alelnökének nyílt beismerése, hogy a választási kampányban nem fognak minden részletet elárulni arról, hogy pontosan mire is készülnek, ha megnyerik a választást, illetve, hogy miként emelnék az emberek adóját.

Mindez olyan bizalomvesztést okoz, ami lassan ölő méregként hat Magyar Péter pártjára, ugyanis innentől bármit is mond a párt vezetője, bármit is ígér a kampány során, alapjaiban lehet megkérdőjelezni annak hitelességét.