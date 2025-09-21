Lázár JánosFideszszuverenitáskáoszérdekMagyar Péter

Lázár János: Magyar Péter hazugsággal akarja megszerezni a magyarok bizalmát

Az építési és közlekedési miniszter beszédet mondott a digitális polgári körök első országos találkozóján. Lázár János szerint a felfordulás, a káosz és a liberális politika, vagy a normalitáshoz és a rendhez való visszatérés között kell választani.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 9:23
Lázár János/Facebook
A Tisza Párt hazugsággal akarja megszerezni a magyarok bizalmát. A Fidesz azonban a nemzet érdekében harcol a szuverenitásért és a titkolózás ellen – hívta fel a figyelmet az építési és közlekedési miniszter, aki szombaton beszédet mondott a digitális polgári körök első országos találkozóján.

Lázár János beszédet mondott a DPK-találkozón (Forrás: Facebook)

Lázár János úgy fogalmazott:

a fordulatok korát éljük, a magyaroknak pedig választaniuk kell a felfordulás, a káosz és a liberális politika, vagy a normalitáshoz és a rendhez való visszatérés között.

– Orbán Viktor politikája megvédi az országot a külföldi befolyástól, ezzel szemben Magyar Péter és pártja veszélyt jelent mindarra, amit eddig felépítettünk. Válasszák a biztonságot, és továbbra is támogassák a Fideszt, és fejezzük be közösen a munkát Magyarországért! – hangsúlyozta Lázár János.

Arról beszélt a Papp László Sportarénában, hogy Orbán Viktor kis országból nagy országgá tette Magyarországot.

Magyar Péter tetteiben ízig-vérig brüsszelita politikus, nem a magyar érdeket érvényesíti Brüsszelben, hanem Brüsszel érdekeit érvényesíti Magyarországon.

Szerinte aki a Tiszát választja, az a multik és a hitelminősítők uralmát fogja nyögni. Ahogy a nóta szól: árad a Tisza, zavaros, nem tiszta. Ha nincs, ami megállítsa, a Tisza elmossa a háromszázalékos hitelből épült házakat, az államilag támogatott rezsiszámlákat és az édesanyák adókedvezményét.

– Van védőgát, a Fidesz, és legény a gáton, Orbán Viktor személyében – közölte a tárcavezető. Hozzátette: a Magyar Péterre adott voks öngól lenne azoknak, akik rá szavaznak, nem sárga lap a kormánynak. Túl nagy a tét, ezért most más a nóta, az a jelszó érvényes, hogy hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre! – közölte.

Borítókép: Lázár János a digitális polgári körök találkozóján (Forrás: Facebook)


