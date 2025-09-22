Hatalmas pofont kapott az ellenzék a józsefvárosi időközi választáson

Az időközi választásoknak mindig van jelentősége abból a szempontból, hogy meg lehet nézni: az egyes politikai erőknek milyen a mozgósító képessége akár egy alacsonyabb részvétel esetén is. Ilyenkor mindig az mutatkozik meg, hogy melyik politikai erő a szervezettebb, melyik tudja még akár a választástól távolabb eső időszakban is mozgósítani a saját szavazóit – mondta el lapunknak Deák Dániel.

Az elemző kiemelte,

a Fidesz egy szervezett politikai erő, amely tartja a kapcsolatot a választókkal, egyértelműen jó mozgósító képességgel rendelkezik, amivel fölényes győzelmet tud aratni egy időközi választáson. A tiszások most azzal védekeznek, hogy nem indultak el a választáson. Ez két dolgot üzen. Az egyik az, hogy a Tiszának nincsenek emberei, jelöltjei, a másik pedig, hogy nem is mernek elindulni egy időközin, hiszen ha kikapnak és a Fidesz nyer, az gyakorlatilag végképp szertefoszlatja azt a kormányváltással kapcsolatos reményt, amit Magyar Péter próbál táplálni a választókban.

Deák Dániel szerint nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az ellenzéki szavazókat korábban arra „nevelték”: teljesen mindegy, ki az ellenzék jelöltje, arra kell szavazni, a kormánypártok ellenében. Éppen ezért a tiszás szavazók nagy valószínűséggel most a Kutyapárt jelöltjére voksoltak, de így sem sikerült nyernie a baloldalnak Józsefvárosban.

Összességében ilyenkor az egész hétvégét kell nézni. Volt a digitális polgári köröknek egy nagygyűlése. Nagyon sokan voltak, energiát, magabiztosságot sugárzott ez a rendezvény. A Tisza Pártnak volt egy családi napja Gödöllőn, ami érdektelenségbe fulladt, nem ment el rá szinte senki, még Bódis Kriszta genderaktivista is inkább hazament. Volt vasárnap egy, a balos influenszerek által rendezett tüntetés, amin jóval kevesebben voltak, mint a tavalyi hasonló tüntetésen, és ezt fejelte meg az időközi választási győzelem, tehát összességében érződik ezen a hétvégén is, ami már az elmúlt hónapokban tapasztalható volt. Nevezetesen, hogy a Fidesz erősödött, lendületet vett, míg az ellenzék most inkább a csökkenés útján van, tehát lendületet vesztett a Tisza Párt és az ellenzék is

– jelentette ki az elemző. Deák Dániel szerint az ellenzéki buborék mostanra elhitte, már nyertek a választáson, és hogy 2026 egy lefutott mérkőzés, erre utal Magyar Péter kommunikációja is.

Ezek az események, az időközi választások, vagy akár az október 23-án megrendezendő békemenet, rendre megcáfolják az ellenzéki buborékban terjedő mítoszokat. Ilyenkor sokan rádöbbennek a valóságra. Ez kicsit olyan, mint a 2022-es választás, akkor is sokan elhitték, hogy fej-fej melletti küzdelemben nyerhet az ellenzék, majd szembesültek a valósággal, és jött a fideszes kétharmad

– zárta a beszélgetést Deák Dániel.