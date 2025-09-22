FideszbaloldaljózsefvárosigyőzelemPikó AndrásDeák DánielNagy Attila Tibor

Hatalmas pofont kapott az ellenzék a józsefvárosi időközi választáson

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az időközi józsefvárosi választás egy tendenciát mutatott be, amely a Fidesz erősödését és az ellenzék gyengülését ábrázolja. Nagy Attila Tibor szerint az alacsony részvétel hozta el a baloldal kudarcát.

Gábor Márton
2025. 09. 22. 11:05
Forrás: Fidesz Józsefváros
Az időközi választásoknak mindig van jelentősége abból a szempontból, hogy meg lehet nézni: az egyes politikai erőknek milyen a mozgósító képessége akár egy alacsonyabb részvétel esetén is. Ilyenkor mindig az mutatkozik meg, hogy melyik politikai erő a szervezettebb, melyik tudja még akár a választástól távolabb eső időszakban is mozgósítani a saját szavazóit – mondta el lapunknak Deák Dániel. 

Az elemző kiemelte, 

a Fidesz egy szervezett politikai erő, amely tartja a kapcsolatot a választókkal, egyértelműen jó mozgósító képességgel rendelkezik, amivel fölényes győzelmet tud aratni egy időközi választáson. A tiszások most azzal védekeznek, hogy nem indultak el a választáson. Ez két dolgot üzen. Az egyik az, hogy a Tiszának nincsenek emberei, jelöltjei, a másik pedig, hogy nem is mernek elindulni egy időközin, hiszen ha kikapnak és a Fidesz nyer, az gyakorlatilag végképp szertefoszlatja azt a kormányváltással kapcsolatos reményt, amit Magyar Péter próbál táplálni a választókban.

Deák Dániel szerint nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az ellenzéki szavazókat korábban arra „nevelték”: teljesen mindegy, ki az ellenzék jelöltje, arra kell szavazni, a kormánypártok ellenében. Éppen ezért a tiszás szavazók nagy valószínűséggel most a Kutyapárt jelöltjére voksoltak, de így sem sikerült nyernie a baloldalnak Józsefvárosban.

Összességében ilyenkor az egész hétvégét kell nézni. Volt a digitális polgári köröknek egy nagygyűlése. Nagyon sokan voltak, energiát, magabiztosságot sugárzott ez a rendezvény. A Tisza Pártnak volt egy családi napja Gödöllőn, ami érdektelenségbe fulladt, nem ment el rá szinte senki, még Bódis Kriszta genderaktivista is inkább hazament. Volt vasárnap egy, a balos influenszerek által rendezett tüntetés, amin jóval kevesebben voltak, mint a tavalyi hasonló tüntetésen, és ezt fejelte meg az időközi választási győzelem, tehát összességében érződik ezen a hétvégén is, ami már az elmúlt hónapokban tapasztalható volt. Nevezetesen, hogy a Fidesz erősödött, lendületet vett, míg az ellenzék most inkább a csökkenés útján van, tehát lendületet vesztett a Tisza Párt és az ellenzék is

– jelentette ki az elemző. Deák Dániel szerint az ellenzéki buborék mostanra elhitte, már nyertek a választáson, és hogy 2026 egy lefutott mérkőzés, erre utal Magyar Péter kommunikációja is. 

Ezek az események, az időközi választások, vagy akár az október 23-án megrendezendő békemenet, rendre megcáfolják az ellenzéki buborékban terjedő mítoszokat. Ilyenkor sokan rádöbbennek a valóságra. Ez kicsit olyan, mint a 2022-es választás, akkor is sokan elhitték, hogy fej-fej melletti küzdelemben nyerhet az ellenzék, majd szembesültek a valósággal, és jött a fideszes kétharmad

– zárta a beszélgetést Deák Dániel. 

Szintén a józsefvárosi időközivel kapcsolatban Nagy Attila Tibor is nyilatkozott a lapunknak, aki az alacsony részvételt hibáztatta a kormánypártok győzelméért, és az eredményről azt mondta, az nem reprezentatív.

A józsefvárosi eredmény jól mutat a Fidesz számára az országos nyilvánosságban, már csak azért is, mert mégiscsak egy ellenzéki polgármester által vezetett kerületben sikerült a kormánypárt jelöltjének eredményesen szerepelni 

– fogalmazott lapunknak Nagy Attila Tibor a VIII. kerületben tartott vasárnapi időközi önkormányzati választások eredményéről. A politikai elemző szerint ugyanakkor az önkormányzati egyéni választókerületben, amelyben a fideszes Kozma Lajos győzött, mindössze négyezer választópolgár él, ehhez képest a részvétel is alacsony volt, 21,6 százalékos. 

Az elemző kitért arra is, hogy a Tisza Párt – noha akár állíthatott is volna jelöltet – nem vett részt a választáson, Nagy Attila Tibor szerint ezért az eredményből nem lehet megállapítani az országos pártpreferncia-mérések megalapozottságát.

Persze, ettől az eredménytől Pikó András polgármester még nem boldog, bár a képviselő-testületi erőviszonyokon az eredmény nem változtat

 – fogalmazott. A politikai elemző a kunmadarasi időközi választás eredményével kapcsolatban, ahol a Fidesz által támogatott független jelölt nyert, kiemelte, olyan alacsony volt a részvételi arány, hogy az eredmény nem tekinthető reprezentatívnak az ország egészére nézve.

Mint ismert, százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót. A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Józsefvárosi Fidesz)


