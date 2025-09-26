Schiffer András bevitte a kegyelemdöfést Hadházy Ákosnak

Jól látható, hogy ez az otromba, durva viselkedés nem csak a kormányoldalt háborította fel. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett tüntetés botrányos jelenetei kapcsán Schiffer András is nagyon határozott kritikát fogalmazott meg. Gyakorlatilag bevitte a kegyelemdöfést a nagyképű, arrogáns Hadházynak:

„A csőcselék berobban egy templomba, hogy felkérdezze a plébánost, majd, amikor kijön egy idős, ferences szerzetes, a B-közép hangnemében skandálják neki, hogy »szégyelld magad«. (...) Ez az 1919-es Lenin-fiúk és az 1944-es nyilasok tempója.”