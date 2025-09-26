Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

Poszt-trauma

Schiffer András bevitte a kegyelemdöfést Hadházy Ákosnak

Azért mindennek van határa.

Orbán ViktorplébánostemplomHadházy ÁkosSchiffer AndrásMagyar Péter 2025. 09. 26. 5:45

Tisztán látszik, ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre durvul a közélet. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Ha nem szabunk gátat az erőszakos hangnemnek, annak súlyos következményei lehetnek. 

Hadházy Ákos felelősségre vont egy papot (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Orbán Viktor nem kertelt, keményen elmondta a véleményét a Harcosok Klubjában Hadházy Ákosék legújabb balhéjáról:

„A hatalomért mindenre képesek. Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban. Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül. (…) Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, sem Istent, sem embert nem ismernek.”

Jól látható, hogy ez az otromba, durva viselkedés nem csak a kormányoldalt háborította fel. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett tüntetés botrányos jelenetei kapcsán Schiffer András is nagyon határozott kritikát fogalmazott meg. Gyakorlatilag bevitte a kegyelemdöfést a nagyképű, arrogáns Hadházynak:

A csőcselék berobban egy templomba, hogy felkérdezze a plébánost, majd, amikor kijön egy idős, ferences szerzetes, a B-közép hangnemében skandálják neki, hogy »szégyelld magad«. (...) Ez az 1919-es Lenin-fiúk és az 1944-es nyilasok tempója.” 

Nem semmi. Schiffer azonban itt nem állt meg:

„Az a viselkedés, hogy nem tisztelek egy szakrális helyet (...) tök mindegy, hogy a plébánosnak vagy az egyházi szervezetnek mi az alapállása, és hogy viszonyul bárkinek a politikai nézetéhez, (...) az tényleg ’19 és ’44.”

Erről van szó! Nem kérünk az agresszióból, elég volt!

Borítókép: Schiffer András (Fotó: Kurucz Árpád)

