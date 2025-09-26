Schiffer András bevitte a kegyelemdöfést Hadházy Ákosnak

Tisztán látszik, ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre durvul a közélet. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Ha nem szabunk gátat az erőszakos hangnemnek, annak súlyos következményei lehetnek.
További Poszt-trauma híreink
Orbán Viktor nem kertelt, keményen elmondta a véleményét a Harcosok Klubjában Hadházy Ákosék legújabb balhéjáról:
„A hatalomért mindenre képesek. Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban. Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül. (…) Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, sem Istent, sem embert nem ismernek.”
További Poszt-trauma híreink
Jól látható, hogy ez az otromba, durva viselkedés nem csak a kormányoldalt háborította fel. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett tüntetés botrányos jelenetei kapcsán Schiffer András is nagyon határozott kritikát fogalmazott meg. Gyakorlatilag bevitte a kegyelemdöfést a nagyképű, arrogáns Hadházynak:
„A csőcselék berobban egy templomba, hogy felkérdezze a plébánost, majd, amikor kijön egy idős, ferences szerzetes, a B-közép hangnemében skandálják neki, hogy »szégyelld magad«. (...) Ez az 1919-es Lenin-fiúk és az 1944-es nyilasok tempója.”
További Poszt-trauma híreink
Nem semmi. Schiffer azonban itt nem állt meg:
„Az a viselkedés, hogy nem tisztelek egy szakrális helyet (...) tök mindegy, hogy a plébánosnak vagy az egyházi szervezetnek mi az alapállása, és hogy viszonyul bárkinek a politikai nézetéhez, (...) az tényleg ’19 és ’44.”
Erről van szó! Nem kérünk az agresszióból, elég volt!
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Schiffer András (Fotó: Kurucz Árpád)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Állva tapsolta meg Orbán Viktort Magyar Péter
Valaki hiányzott a DPK-k első országos találkozójáról.
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Lehet egy halvány elképzelésünk, milyen volt a Tisza elnökének gyerekkori szobája.
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.
Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja
Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Budapest: teljes csőd
Nemzetpolitika a megmaradásért
Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?
Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Normális vagy, ember? Hadházy kihúzta a gyufát, Rákay Philip keményen kiosztotta
Elég volt!
Parászka Boróka bedöntötte Magyar Péterék ördögi tervét, ez nem jött jól a Tiszának
Magyar Péternek nincsenek jó napjai.
Magyar Péter kiborult, ennyit a kormányváltó hangulatról: győzött a Fidesz
Ideje visszavenni a nagy arcból.
Megtorolta Magyar Péter végzetes hibáját a baloldal ismert szakértője
Nem várt jótanács.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Állva tapsolta meg Orbán Viktort Magyar Péter
Valaki hiányzott a DPK-k első országos találkozójáról.
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Lehet egy halvány elképzelésünk, milyen volt a Tisza elnökének gyerekkori szobája.
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.
Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja
Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?