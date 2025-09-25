Normális vagy, ember? Hadházy kihúzta a gyufát, Rákay Philip keményen kiosztotta

Rákay Philip pedig a Facebook-oldalán osztotta ki nagyon a teljesen elszabadult, gyűlöletre szomjazó Hadházyt:

„Normális vagy, ember? Normálisak vagytok a szektáddal együtt, amikor egy idős papnak kórusban üvöltitek: »Milyen pap vagy te?« és ezt: »Szégyelld magad!«? S mindezt a HARANGSZÓ miatt? Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú! Ja, azt majdnem elfelejtettem, hogy szerintem egy igénytelen, büdös proli vagy!”

Bravó! Ezekkel csak így lehet beszélni, nem értenek a szép szóból.

Eddig és ne tovább!

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)

…

