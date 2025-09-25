idezojelek
Poszt-trauma

Normális vagy, ember? Hadházy kihúzta a gyufát, Rákay Philip keményen kiosztotta

Elég volt!

Ruszin-Szendi RomuluszszerzetesHadházy ÁkosfegyverMagyar Péter 2025. 09. 25.

Azt ígérte Magyar Péter, hogy elhozza a szeretetországot. Látjuk, mi lett belőle: gyűlölködés, erőszak és félelemkeltés. Az uszító, sértődött zsebdiktátor, aki a saját szimpatizánsait és embereit is lenézi, szétszórta a gyűlölet morzsáit. 

Hadházy
Hadházy Ákos egy ferences szerzetessel vitázott (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Legfőbb embere Ruszin-Szendi Romulusz újságírókat lökdös, elmeséli, hogy neki minden eszköz tetszik, amivel ölni lehet, majd fegyverrel az oldalán jelenik meg egy nyilvános Tisza-rendezvényen. Az interneten mindennapos, hogy a Tisza-kommandó megjelenik jobboldali posztok alatt és nekitámad mindenkinek, aki egy rossz szót mer szólni Magyar Péterről. A másik főkolompos gyűlöletkeltő Hadházy Ákos, aki módszeresen hergeli a követőit a kormány és Orbán Viktor ellen. Eddig viszonylag békések voltak a kis tüncijei, de kedden már durvaságba torkollott a csődülete. Ő és a felhergelt néhány fős, vérszomjas követői rátámadtak egy ártatlan szerzetesre. 

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban elítélte Hadházy Ákosék keddi agresszív megmozdulását, amikor a Ferenciek terén azért támadtak egy ferences szerzetesre, mert harangozott. 

Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani!

– közölte a politikus.

Rákay Philip pedig a Facebook-oldalán osztotta ki nagyon a teljesen elszabadult, gyűlöletre szomjazó Hadházyt:

„Normális vagy, ember? Normálisak vagytok a szektáddal együtt, amikor egy idős papnak kórusban üvöltitek: »Milyen pap vagy te?« és ezt: »Szégyelld magad!«? S mindezt a HARANGSZÓ miatt? Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú! Ja, azt majdnem elfelejtettem, hogy szerintem egy igénytelen, büdös proli vagy!”

Bravó! Ezekkel csak így lehet beszélni, nem értenek a szép szóból.

Eddig és ne tovább!

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Nemzetpolitika a megmaradásért

Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak

A szuverenitás nem kelengye

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

