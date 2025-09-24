Rétvári Bence: Elég az erőszakból!

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban elítélte Hadházy Ákosék keddi agreszív megmozdulását, amikor a Ferenciek terén azért támadtak egy ferences szerzetesre, mert harangozott.
Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani!
– közölte a politikus.
Borítókép: Hadházy Ákos egy ferences szerzetessel vitázott (Fotó: Hatlaczki Balázs)