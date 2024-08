Havas Henrik szánalmasan átlátszó módon magyarázza a nagy vihart kavart posztját

Szombaton eltemették a világ filmművészetének egyik legnagyobb alakját, Alain Delont. Hogy mit jelentett Delon a világnak, és azon belül nekünk, azt Bayer Zsolt szenzációsan fogalmazta meg az Isten veled, XX. század című írásában. Sokan éreztük úgy, hogy halálával mi is meghaltunk egy kicsit, egy nagyon fontos darab örökre elveszett az életünkből. Azonban volt egy ember, akiről mindig is tudtuk, hogy egy pökhendi, nagyképű, mindenkit lenéző figura, akinek még Alain Delon haláláról is csupán önmaga fényezése jutott az eszébe. Igen, jól gondolták a kedves olvasók, nem más ő, mint a mindenhez is értő Havas Henrik.