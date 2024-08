Könyörtelenül lehullt a lepel Frei Tamás viselt dolgairól + videó

A sokrétű, számos témát érintő beszélgetésben a Századvég kutatóját a közelmúltban megjent, Ördög van odakinn című könyvéről is kérdezte a riporter. Azonban a legérdekesebb rész talán az volt, amikor Frei Tamás múltja került terítékre.

„Ő sok ismert tévéshez, rádióshoz, újságíróhoz, diplomatához hasonlóan az IMO-n végzett. […] Ez egy kiválasztott hely volt, nem jártak oda sokan. A Szovjetuniónak abban a felsőoktatási intézményében, amit nem véletlenül kötnek a hírszerzéshez és a KGB-hez is. Ez nem azt jelenti, hogy ott mindenkit beszerveztek, mert senki nem akar pereskedni senkivel. […] Ő elvégezte az IMO-t, dolgozgatott fiatalemberként és maga mondja el, hogy megkeresték őt az amerikaiak és felajánlottak neki egy jó kis ösztöndíjat. Ami azért nyilvánvalóan érdekes, hogy pont egy IMO-st, egy a szovjetek felé úgymond bekötött embert. Ez nem azt jelenti, hogy be volt szervezve, de a szovjetek kulcsintézményében tanult és az amerikaiak pont őt választották, úgy, hogy nem is volt különösebben ismert. Akkoriban az élelmes, ügyesebb emberek közül sokan átálltak. Schiffer András úgy fogalmaz, ez nem átállás volt, hanem átállítás. […]”