Az Imane Helif-botrány ismét felkorbácsolta az indulatokat

Ahogy arról a Magyar Nemzet is több ízben beszámolt, éppen akkor, amikor az ökölvívás jövője kétségesnek tűnt az olimpiai programban, talán a sportágat érintő egyik legnagyobb botrány robbant ki a párizsi olimpián. Az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-ting nemiségével kapcsolatban nem is kellett volna semminek történnie azonkívül, hogy az említett két bunyós messzire elkerüli az 57 és a 66 kilós női ökölvívó mezőnyt. Ugyanis ahogy azt lapunknak Kovács Kokó István elmondta, mindketten benne voltak abban az öt ökölvívóban, akiket korábban bizonyos külsőségek miatt gendervizsgálatnak vetettek alá. Mind az ötükről – tehát Helifről és Linről is – kiderült, hogy X- és Y-kromoszómával is rendelkeznek, azaz biológiailag férfiak. A világ felháborodva látta az egyenlőtlen küzdelmeket a ringben, és csodálkozott, hogy ide jutott már a sport is.