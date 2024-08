A Rónai Egont támadó Vicsek, ezúttal Schiffer torkának ugrott, Hont rendet vágott

Ez nagyon nem tetszett Vicsek Ferenc MÚOSZ-alelnöknek, aki arcátlanul nekiment Schiffer Andrásnak. Vicsek a független, objektív (sic!) cimborája, Szakonyi Péter pikírt posztja alá posztolta a következőket:

Ez a felháborító, nagyképű, degradáló komment érthetően kiverte a biztosítékot a megszűnő műsor másik szereplőjénél, Hont Andrásnál is, aki kemény posztban reagált, rendesen helyre pakolta Vicseket:

„Hölgyeim és uraim, íme a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke. Tudják az, akinek a Messiás-szekta vírusként terjesztette kijelentését, amelyben elítélte Rónai Egont, mivel utóbbi egy műsorban merészelt műsorvezetőként eljárni és nem mikrofonállványként. A MÚOSZ-alelnök azonban a pártállami rádióban azt szokta meg, hogy a politikai seggeket kinyalják, és ezt várja másoktól is. Most éppen azon triumfál, hogy Schiffer András talán nem jut el a közönséghez, különben is ki kíváncsi rá. A MÚOSZ-alelnök természetesen téved, Schiffer minden megnyilvánulására tízezrek kíváncsiak. […]”