Botrány! Páros lábbal szálltak bele az Orbán-párti szavazókba

Láthatóan nagyon fáj a baloldalon, hogy 2010 óta a jobboldal van kormányon. Mindent megtesznek, hogy a zsinórban megszerzett négy kétharmados győzelmet kisebbítsék, annulálják, ezért nyúltak vissza most is 2002-höz és Csurkához. De rossz hírünk van a számukra, Csurka Istvánt valóban tisztelet övezi a jobboldalon, és ha úgy tetszik, Csurka népe, azaz a magyarok nem hagyják magukat, és 2026-ban is harcba fognak szállni az ötödik kétharmadért.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

