Magyar Péter nagy hibát követett el, sokba fog ez neki kerülni

Tuareget 2002-ben a szociális és költségvetési bizottság alelnökeként jegyzik, majd kinevezték közbiztonsági és közterületi tanácsnoknak is. Az utóbbi időben botrányairól elhíresült egykori politikus úgy tűnik, most is megtalálta a helyét Magyar Péter táborában, pestiesen szólva megtalálta a zsák a foltját. A kérdés csupán az, hogy egy ilyen kezelhetetlen figura mennyiben segíti majd a Tisza Pártot és a diszkóbotrányáról elhíresült Magyar politikáját. Mindenesetre az álmoskönyvek szerint nem sok jóval kecsegtet a Tuareg típusú figurák feltűnése egy párt körül.

Összenő, ami összetartozik.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

