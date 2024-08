Tóta W. Árpád gyermekeknek szánt lapja nőként mutatja be Hámori Luca ellenfelét

Bedő szerint Imane Helif „minden bizonnyal interszexként született” és emiatt magasabb a tesztoszteronszintje. Úgy lászik, a genderlobbi honi képviselői, a magyarországi szélsőliberálisok ismét szembemennek a többség véleményével, hiszen gyakorlatilag az egész ország elítéli ezt a felháborító esetet.

Tóta W. Árpád gyerekeknek szánt lapja, a Kispolgár is nőként mutatja be Hámori Luca mai ellenfelét, Imane Helifet. A baloldali publicista még dicsekszik is a cikkükkel a Facebookon. A Kispolgár egyébként a botrányos olimpiai megnyitót is nagyszerűnek, elgondolkodtatónak és magas művészetnek állította be, amit természetesen mi itt, a jobboldalon nem érthetünk, mert bugris bunkók vagyunk.

„Az előadást sokan blaszfémiának, vagyis szentségtörésnek nevezték. A szentségtörés azt jelenti, hogy egy vallás fontos elemeit vagy szereplőit tiszteletlenül ábrázolják, kigúnyolják. Ezt régen büntették, amikor az egyház hatalma még megkérdőjelezhetetlen volt. De mostanra már nem az. Az egyház csak egy a sok egyesület, szubkultúra közül, és nem követelheti meg mindenkitől, hogy tiszteljék a legendáit. A katolikus egyház egyébként általában ellenzi a melegjogokat, mert a Biblia szerint a homoszexualitás bűn. Csak hát ezt már nem kötelező betartani. Talán épp ez az oka a sértődésnek. […] Az úgynevezett magas művészet – a szépirodalom, színház, a művészfilm – általában gondolkodtatni akar. Az a célja, hogy a közönséget kimozdítsa a megszokottból, új kérdéseket tegyen fel, serkentse az agymunkát azzal, hogy reakcióra kényszerít. A művész tehát nem azt akarja hallani, hogy »juj de szép ez a naplemente«, hanem azt, hogy »hm, ezen gondolkodnom kell.« Ezt a célját az olimpiai megnyitó maradéktalanul elérte. Megosztó, vitákat kiváltó esemény volt, ami sokkal tovább marad meg majd az emlékezetben, mint a sporteredmények.”