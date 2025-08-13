A bukott Hillary Clinton az X-en kritizálta az amerikai elnök lépéseit. Mint arról a lapunk korábban beszámolt, Donald Trump szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekben. Clinton erre reagálva hozzátette: „Az erőszakos bűncselekmények száma Washingtonban harmincéves mélyponton van.”
Clinton nem csak vesztes, hanem hazug is
Hillary Clinton volt külügyminisztert éles bírálatok érték a közösségi médiában, miután kritizálta Donald Trump elnök washingtoni bűnözés elleni fellépését. Az erőszak a fővárosban valójában teljesen kezelhetetlenné vált, amit pedig Clinton kapott az emberektől, azt nem teszi zsebre.
A bejegyzés azonnali felháborodást váltott ki a konzervatív táborban, köztük a Fehér Házban is, ahol sokan azzal érveltek, hogy a bűnözés a fővárosban valójában teljesen kezelhetetlenné vált.
Amellett, hogy nagy vesztes vagy, még hatalmas hazug is
– reagált Abigail Jackson, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára az X-en, egy cikket is mellékelve, amely egy washingtoni rendőrparancsnok felfüggesztéséről szólt, aki állítólag meghamisította a bűnözési statisztikákat.
További Külföld híreink
Miért állnak a demokraták mindig a törvénytisztelő polgárok helyett a gengszterek, az erőszakos bűnözők és az illegális bevándorlók mellé?
– tette fel a kérdést egy hozzászóló.
„A demokraták egymás után sorakoznak fel, hogy ellenkezzenek a bűnözés csökkentésével Washingtonban” – írta Clay Travis, az Outkick alapítója az X-en. –
Ez őrület
– tette hozzá.
Trump szövetségi irányítás alá vonja a washingtoni rendőrséget
Trump hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy szövetségi irányítás alá vonja a washingtoni rendőrséget a rohamosan növekvő erőszak megfékezése érdekében – írja a Fox News.
A gyilkosságok aránya Washingtonban ma magasabb, mint Bogotában, Mexikóvárosban vagy más, a világ legveszélyesebbjei között emlegetett helyeken – sokkal magasabb
– mondta Trump.
A gyilkosságok száma 2023-ban valószínűleg elérte a valaha mért legmagasabb szintet. Sokan azt mondják, 25 éve nem volt ilyen rossz, de valójában nem is tudjuk, pontosan mit jelent ez, mert csak 25 évre visszamenőleg állnak rendelkezésre adatok
– tette hozzá.
További Külföld híreink
Ezután Trump elővette azokat a grafikonokat, amelyek szerint az amerikai főváros bűnözési mutatói rosszabbak, mint számos más nagyvárosé világszerte, és felszólította a sajtó képviselőit: „Nézzék meg a számokat!”– miközben részletesen ismertette az adatokat.
A washingtoni rendőrséget közvetlen szövetségi irányítás alá helyezem. Emellett a Nemzeti Gárdát is bevetem, hogy segítsen helyreállítani a rendet, a közbiztonságot és a közrendet Washingtonban. És megkapják a felhatalmazást, hogy megfelelően elvégezhessék a munkájukat
– mondta Trump.
Borítókép: Hillary Clinton volt külügyminiszter (Forrás: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter mögött is ott Sorosék, Zelenszkijt támogató ukrajnai alapítványa
A szálak összeérnek.
Megdöbbentő kijelentéseket tett Zelenszkij a háborúról
Az adatokat nem támasztották alá.
Aduászt kapott Putyin a hadseregétől
Moszkva folyamatosan nyomul előre a fronton.
Durva vádakkal illeték Ukrajnából Orbán Viktort
Megdöbbentő állítások fogalmazódtak meg.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter mögött is ott Sorosék, Zelenszkijt támogató ukrajnai alapítványa
A szálak összeérnek.
Megdöbbentő kijelentéseket tett Zelenszkij a háborúról
Az adatokat nem támasztották alá.
Aduászt kapott Putyin a hadseregétől
Moszkva folyamatosan nyomul előre a fronton.
Durva vádakkal illeték Ukrajnából Orbán Viktort
Megdöbbentő állítások fogalmazódtak meg.