TrumpHillary ClintonbűnözésWashington

Clinton nem csak vesztes, hanem hazug is

Hillary Clinton volt külügyminisztert éles bírálatok érték a közösségi médiában, miután kritizálta Donald Trump elnök washingtoni bűnözés elleni fellépését. Az erőszak a fővárosban valójában teljesen kezelhetetlenné vált, amit pedig Clinton kapott az emberektől, azt nem teszi zsebre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 8:49
Hillary Clinton volt külügyminiszter Fotó: KEVIN LAMARQUE Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bukott Hillary Clinton az X-en kritizálta az amerikai elnök lépéseit. Mint arról a lapunk korábban beszámolt, Donald Trump szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekben. Clinton erre reagálva hozzátette: „Az erőszakos bűncselekmények száma Washingtonban harmincéves mélyponton van.”

Hillary Clinton elmebetegnek nevezte Trumpot (Fotó: KIMBERLY WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Hillary Clinton kitizálta Trumpot (Fotó: KIMBERLY WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A bejegyzés azonnali felháborodást váltott ki a konzervatív táborban, köztük a Fehér Házban is, ahol sokan azzal érveltek, hogy a bűnözés a fővárosban valójában teljesen kezelhetetlenné vált.

Amellett, hogy nagy vesztes vagy, még hatalmas hazug is

 – reagált Abigail Jackson, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára az X-en, egy cikket is mellékelve, amely egy washingtoni rendőrparancsnok felfüggesztéséről szólt, aki állítólag meghamisította a bűnözési statisztikákat.

Miért állnak a demokraták mindig a törvénytisztelő polgárok helyett a gengszterek, az erőszakos bűnözők és az illegális bevándorlók mellé?

 – tette fel a kérdést egy hozzászóló.

„A demokraták egymás után sorakoznak fel, hogy ellenkezzenek a bűnözés csökkentésével Washingtonban” – írta Clay Travis, az Outkick alapítója az X-en. – 

Ez őrület

– tette hozzá.

Trump szövetségi irányítás alá vonja a washingtoni rendőrséget 

Trump hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy szövetségi irányítás alá vonja a washingtoni rendőrséget a rohamosan növekvő erőszak megfékezése érdekében – írja a Fox News.

A gyilkosságok aránya Washingtonban ma magasabb, mint Bogotában, Mexikóvárosban vagy más, a világ legveszélyesebbjei között emlegetett helyeken – sokkal magasabb

 – mondta Trump. 

A gyilkosságok száma 2023-ban valószínűleg elérte a valaha mért legmagasabb szintet. Sokan azt mondják, 25 éve nem volt ilyen rossz, de valójában nem is tudjuk, pontosan mit jelent ez, mert csak 25 évre visszamenőleg állnak rendelkezésre adatok

– tette hozzá.

Ezután Trump elővette azokat a grafikonokat, amelyek szerint az amerikai főváros bűnözési mutatói rosszabbak, mint számos más nagyvárosé világszerte, és felszólította a sajtó képviselőit: „Nézzék meg a számokat!”– miközben részletesen ismertette az adatokat.

A washingtoni rendőrséget közvetlen szövetségi irányítás alá helyezem. Emellett a Nemzeti Gárdát is bevetem, hogy segítsen helyreállítani a rendet, a közbiztonságot és a közrendet Washingtonban. És megkapják a felhatalmazást, hogy megfelelően elvégezhessék a munkájukat

– mondta Trump.

Borítókép: Hillary Clinton volt külügyminiszter (Forrás: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu