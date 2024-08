Megvan a recept Magyar Péter és baloldali társai ellen, ezt nem teszik zsebre

A Német tinilány balladája című első felvételen egy fiktív tinédzser énekli meg a csúf igazságot, hogy a politikusok nagyon elszúrták a migránsprobléma kezelését. A Willkommenskultur zátonyra futott, Németországban félresikerült a bevándorlók integrációja. A lány a dalban elmeséli, hogy az emberek biztonságérzete csökkent, napi szinten éri zaklatás a nőket, akik egyre kiszolgáltatottabbak és másodrendűek, munkanélküliekkel vannak tele az utcák, megváltozott az élet.

A másik dal, ha lehet még keményebb, mint az előző, maga a zene is keményebb, rockosabb hangzású. Ebben a migráció férfi szemszögből lett feldolgozva, Wellor bírálja a német politikát és a médiát is a kialakult helyzetért. Wellortól rendesen megkapja a magáét a német média és az értelmiség is, akik képmutatásból vizsgáznak jelesre nap mint nap, mert elhallgatják a társadalmi konfliktusokat.

– Úgy tűnik, hogy az AI-generálta dalok célba tudják juttatni a társadalom segélykiáltásait, mert nemrég Németországban egy olyan, szintén AI-generálta dal került fel a zenei toplistára, amely keményen kritizálja a migrációs politikát. Ezek a zseniális szöveggel és fülbemászó zenével elkészített számok nagy eséllyel jutnak el a fiatalokhoz is, akik ezáltal megismerhetik a valóságot. Ez az új, modern irány recept lehet például Magyar Péter és baloldali társai ellen is, hiszen a diszkóbotrányáról elhíresült politikus TikTok-oldaláról azonnal letiltották a róla szóló vitriolos számot, nem véletlenül. Mint tudjuk, a Tisza Párt elnöke nagyon nem bírja a kritikát és humora sincs. Drukkolunk Wellornak, hogy minél többször sikerüljön borsot törnie a baloldaliak orra alá – gondolta Felhévizy és újból meghallgatta a két új szerzeményt.

Borítókép: Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Montázs – MTI)

