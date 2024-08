Nagyon rosszul járt a Magyar Péter-hívő megmondóember, ezt megemlegeti, az biztos

Meglepetésre, Reinfrank néni állt az ajtóban, és mosolyogva mutatta a telefonját:

– Kedves Félix, ezt mindenképpen látnia kell. Én nem vagyok nagy híve a modern zenéknek, de ezt meg kell hallgatnia. Képzelje szerkesztő úr, ez az előadó Brüsszelről írt vitriolos számával a Bayer-show-ban debütált, majd a diszkóbotrányáról elhíresült baloldali figuráról, Magyar Péterről komponált egy zseniális számot Hej, Vargáné! címmel, ami futótűzként terjedt el az interneten, és nagyon keményen rávilágított a Tisza Párt elnökének botrányos ügyeire.

De már írt számot Gyurcsány Ferencről is, Feri, ne lődd ki a szemem! címmel.

Most azonban végre kifigurázta a nagyszájú balos megmondóembert, Puzsér Róbertet is. Magyar Péter legújabb híve az elmúlt időszakban kapott már pofont Ábrahám Róberttől, a PestiSrácok publicistájától is, de ez a rapszám vitriolos szövegével felér egy újabb pofonnal – mondta mosolyogva Reinfrank néni, majd megmutatta Félixnek a Wellor nevű titokzatos előadó zenéit sorban.