Magyar Péter képtelen kezelni a kritikákat

Rónai Egon műsorvezető ennek cáfolatára adott át Magyar Péternek egy csokor bizonyítékot. A csatorna tájékoztatása szerint legalább tizennyolc alkalommal keresték, és a Magyar Péter által sérelmezett időszakban is három megkeresést kapott a politikus. Az ATV telefonon és sms-ben is próbálta elérni, hogy menjen be az Egyenes beszédbe vagy a csatorna Start című műsorába, de a sok megkeresésre nem reagált.