Pogány Induló, Caramel, ByeAlex áldozatul esett, jól megkapták a magukét, nagyon ki lettek cikizve

Caramel kezdte a sort, amire a balos médiamunkások rácsaptak, mint gyöngytyúk a takonyra. Leírták, hogy lám, lám, Caramel is rájött már, hogy milyen gonosz a Fidesz, és végre ő is a jó oldalra állt. Ebből az következik szerintük, hogy a kormánynak vége. Aztán a Quimby, majd a Halott Pénz frontembere érzett késztetést közéleti témában megszólalni, majd végül ByeAlex is megszólalt.

Ezeket a kamu celebmegnyilvánulásokat nem nézhette tétlenül Wellor, és egy forró nyári slágerrel rendet rakott közöttük.

A Celebkórus (Oxford Mix) című zseniális, új dalában talán az összes közhely benne van, amit ezek a figurák emlegetni szoktak az árokbetemetéstől a szétszakadó országon át egészen az egymás ellen uszított magyarokig.