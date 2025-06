Magyar Péter foghatja a fejét, Pulai, az udvari közvélemény-kutatója méretes öngólt lőtt

Így akarják tűzben tartani a potenciális szavazóikat. Azonban ez a módszer legfeljebb rövid távon működik, hiszen szinte napról napra érkeznek olyan hírek, történnek olyan események a Tisza Párttal és Magyar Péterrel kapcsolatban, amelyekből sokkal inkább a népszerűségvesztés következik.

Ilyen lépés volt Magyar Pétertől az is, amikor a honvédelmi miniszteren azt kérte számon egy nevetséges hangfelvételre hivatkozva, hogy haderőt akar fejleszteni.

Elképesztő!

Pulai pedig ismét bizonyította, hogy mennyire rajta tartja az ujját a közéleti kérdések ütőerén. A most publikált kutatása hatalmas öngól. Túl azon, hogy megmosolyogtató eredményt hozott ki, még le is járatta vele Magyar Pétert, hiszen visszahozta a közbeszédbe az egyik baklövését. Hiszen nem csak a kormánypárti szereplők gúnyolták ki Magyar atombombának szánt, de végül lepkeszellentéssé szelídült bejelentését, még a Telex vezetője, Uj Péter is köszörülte rajta a nyelvét.