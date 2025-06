Válságmenedzselés Karácsony-módra: struccpolitika, zsarolás és burjánzó korrupciógyanús ügyek

Jelenleg a csőd szélén táncol a fővárosi önkormányzat, az alapvető szolgáltatások is veszélybe kerültek, miközben a Karácsony Gergely vezette városvezetés még a főváros alapvető pénzügyi kötelezettségeinek sem kíván eleget tenni. Miután Karácsonyék 2025-ben nem fizették be a szegényebb önkormányzatok támogatására szolgáló szolidaritási hozzájárulást, a Magyar Államkincstár az előre jelzett időpontban levonta a következő, 10,2 milliárd forintos részletet a főváros számlájáról.

Karácsony Gergely. Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán



A főpolgármester ehelyett politikai nyilatkozatokkal és a kormány hibáztatásával próbálja elterelni a figyelmet a súlyos pénzügyi problémákról.

Százmilliárdos tartalékoktól a csőd széléig

Pedig minden adott volt a stabil működéshez: amikor 2019-ben Karácsony Gergely elfoglalta a főpolgármesteri széket, még jelentős tartalék állt rendelkezésre: a városvezetés 214 milliárd forintos megtakarítást örökölt Tarlós Istvánéktól.

Ennek ellenére Karácsony már a választási győzelmét követően forráshiányra panaszkodott, holott ekkor még a teljes megtakarítás rendelkezésére állt. Kezdettől fogva világos volt: a felelős gazdálkodás helyett ügyeskedések és pénzügyi trükkök jellemzik Karácsonyék működését, és ez a mai napig sem változott.

Bevált jóslat

Az egyik, a Városháza-ügy nyomozati anyagában megtalálható 2021. júniusi beszélgetés leiratában Gansperger Gyula arról beszélt, hogy a Karácsonyék hisztériakeltésre és zsarolásra fogják felhasználni a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) finanszírozásának ügyét.

– Igaz, hogy november elsején elfogy a pénzük? – kérdezte Gansperger beszélgetőtársa.

– Én nem hiszek nekik – válaszolta az üzletember, majd hozzátette: – Meg fogja állítani a BKV-t, ő nem fog sz…rozni.

Társalgópartnere szerint ez óriási kiszúrás a budapestiekkel, mire Gansperger csak annyit mondott: „Mindent lehet.” Ezután kifejtette, hogy nem azonnal állítanák le a közlekedést, hanem bejelentenék: „Két hét múlva leáll a BKV, ha nem kap tízmilliárd költségvetési támogatást.” A partner erre csak annyit mondott: „Ez meg zsarolás” – amiben Gansperger is egyetértett.

A valóságban szinte minden a leírt forgatókönyv szerint történt. 2021. november 12-én Karácsony Gergely hivatalos levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől a BKV 12 milliárd forintos támogatásának haladéktalan átutalását. November 19-én Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes már az RTL Híradóban arról beszélt, hogy a közlekedési vállalat egy héten belül kifogyhat az adott évre szánt pénzéből, és utána csak hitelből működhet. A korlátozások bevezetését is kilátásba helyezték.

Emlékeztetőül: Gansperger tízmilliárdról és kéthetes határidőről beszélt, Karácsonyék 12 milliárdot követeltek és egyhetes intervallumot emlegettek. Most újra a közösségi közlekedés leállításával zsarolnak: Karácsony nemrég bejelentette, hogy pénteken délben tíz percre megállnak a BKV járatai, és további akciókat is kilátásba helyezett.

Lánchíd-felújítás és a kitalicskázott pénzek

Gansperger egy másik felvételen azt is elmondta, hogy a Lánchíd-felújítás során is közpénzek eltüntetése történhetett. A botrány alapja, hogy Karácsonyék lesöpörték Tarlós István korábbi közbeszerzését, majd ötmilliárd forinttal drágábban, kevesebb műszaki tartalommal újították fel a hidat.

A korrupció gyanúját egy másik ügy is erősítette, amely egy számlagyár lebukásához kapcsolódik. A háttérben Vig Mór állt, aki 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd Zrt.-től 1,4 milliárd forintot kapott a Sunstrike Hungary Kft.-n keresztül, amelyből jelentős összegeket készpénzben vettek fel. Egy bennfentes szerint Vig – aki az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére – a Mammutnál működő biztonsági cég irodájában „számolt el” a kivett pénzekkel.

Állítása szerint a Lánchídról kiszivattyúzott összegek egy része a fővárosi baloldalhoz került. Az ügyben hűtlen kezelés, költségvetési csalás és vesztegetés gyanújával is folyik eljárás. A költségvetési csalásban már öt gyanúsított szerepel.

Botránycunami

És ez még csak a jéghegy csúcsa. A korrupciós ügyek szinte maguk alá temetik a Karácsony Gergely vezette várost. Több gazdasági és vesztegetési bűncselekmény nyomozása is folyamatban van, és ezek gyakran egymással is összefonódnak – főként ellenzéki vezetésű kerületekben.

A fővárosi ellenzékhez köthető az említett Városháza-botrány is, amelyben nemrég négy ember ellen emelt vádat az ügyészség. A nyilvánosságra került információk és hanganyagok szerint a Városházát többmilliárdos „jutalékért”, azaz kenőpénzért akarta egy háttérben mozgó baloldali társaság értékesíteni.

Az ügyet feltáró Anonymous-hangfelvételek alapján ráadásul az a kép rajzolódott ki, hogy a fővárosban – a Városháza eladási tervén túl – az ingatlanértékesítésekre szakosodva is „jutalékos rendszert” működtettek a baloldali háttéremberek. Az egyik hanganyagon arról is esett szó, hogy a főpolgármester jogi főtanácsadójának, Tordai Csabának, illetve Karácsony volt helyettesének, Kiss Ambrusnak fontos szerepe van a rendszerben. Tordai és Kiss nem lett vádlott az ügyben.

Vannak nyomozások, amelyek már be is fejeződtek, ilyen például a zuglói parkolási-kenőpénzes, bírósági szakig eljutó botrány, amelyben igazi szocialista nagyhalak is érintettek, mint például Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba helyi szocialista politikus, Molnár Zsolt országgyűlési képviselő és Baja Ferenc volt miniszter. Az ügyben egy alkut kötő parkolási cég befolyásos, milliárdos számlagyárral megbukott munkatársa pakolt ki. Ő vallomásában beszélt egy bizonyos Z. Zsoltról is, aki a parkfenntartási biznisz kulcsfigurája és ugyancsak egy számlagyáras botrányban érintett.

Stiklimetszéspontok

A két számlagyár ügyében közös metszéspontok is vannak: a baloldali politikusokhoz, önkormányzatokhoz fűződő, közpénzeket érintő kapcsolat. Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, Újpest és Óbuda is. Utóbbi kerület vezetőjét egyébként vesztegetéssel gyanúsítják, az újpesti polgármesternél pedig a házfelújítása kapcsán tartott házkutatást a NAV, abban az ügyben már több gyanúsított is van. Megjegyezzük, a Z. Zsolt-féle céghálózathoz kötik azt a Harmat Kert Kft.-t is, amelynek gyanús, egyik fővárosi céggel kötött szerződését a rendőrség is vizsgálja, miután vélhetően több tízmilliós túlszámlázás történt. Erről pedig a Mártha Imre, Karácsony fontos bizalmasa vezette Budapest Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) is tudott.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Illyés Tibor)