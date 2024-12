Bíróság elé állnak a zuglói korrupciós botrány szocialista nagykutyái

Január hetedikén tartja az előkészítő ülést a zuglói korrupciós botrányként elhíresült ügyben a Fővárosi Törvényszék – tudta meg a Magyar Nemzet. A nagypolitikáig is elérő kenőpénzes ügy még 2022 februárjában robbant ki, ekkor történtek az első gyanúsítások: többek között Horváth Csabát, Zugló akkori polgármesterét is kihallgatta – az azóta idén augusztusban már vádiratot is benyújtó – Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Később a zuglói MSZP elnökéből, Tóth Csabából is gyanúsított lett.

A gyanú, illetve a későbbi vád szerint Tóth Csaba és Horváth Csaba 2016-ban a Zuglóban tervezett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére kerestek egy gazdasági társaságot, amellyel túlárazott vállalkozói díjban állapodtak meg, és a nyereség felére igényt tartottak.

A többek között befolyással üzérkedés és vesztegetés miatt eljáró ügyészség szerint a bevételből Tóth Csaba saját maga és Horváth Csaba részére 31 millió forintot kért és vett át, ezenfelül Tóth Csaba havonta 10-15 millió forintot, összesen legalább 250 millió forint készpénzt kaphatott. A vád szerint a két baloldali politikus osztozott a bevételen.

Mindenről kipakolt a koronatanú

A pénzt átadó férfi Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa volt. Fuzikra 2021 nyarán csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival számlagyárat működtettek és 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. A hamis dokumentumok a SYS IT Services Kft.-nél és a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságoknál jelentek meg. Így került képbe a zuglói parkolási ügy is, amelynél a SYS IT Services egyik leányvállalata nyerte el a parkolásüzemeltetési feladatokat.

Fuzik Zsolt később alkut kötött, és az ügyészségi nyomozók előtt részletesen beszámolt arról, hogy ki, mikor, milyen összegű korrupciós pénzt kapott a SIS Parking Kft. profitjából.

Megírtuk azt is, hogy Horváth Csaba egy Kálvin téri kávézóban juthatott hozzá a kenőpénz egy részéhez: „Horváth Csabának 3-4 alkalommal adtam át összesen kb. 10-12 millió forintot. Horváth Csaba autóval a Kálvin tér közelében, a Múzeum utcában lévő Café Company kávéházhoz jött, ott adtam át neki a pénzt. Azt is mondta, hogy ha főpolgármester lesz, akkor ezt külön is viszonozni fogja, hogy azon felül is adtam neki pénzt, ami az alapmegállapodás volt” – mondta Fuzik egyik vallomásában a hatóságoknak.

A Parlamentig értek a korrupciós ügy szálai

Fuzik nemcsak a zuglói szocialistákról, hanem Baja Ferenc egykori MSZP-s környezetvédelmi miniszterről és Molnár Zsolt országgyűlési képviselőről is részletesen vallott.

Állítása szerint mindkettőjüket lefizette azért, hogy szabad utat engedjenek egy fontos fővárosi pályázatnak.

Fuzik szerint Molnárral 2019. augusztus 6-án találkoztak délelőtt 10 órakor a Casa Bianka étterem előtt, az V. kerületben, ahonnan az Olimpia parkba sétáltak. Fuzik a pénzt egy fekete bőr Hugo Boss irattáskában vitte magával. A parkban leültek egy padra, majd odaadta a politikusnak a táskát, aki megköszönte és azt mondta: „rendben vagyunk”. Fuzik Zsolt vallomásában megemlítette, hogy a táskát nem kapta vissza. Úgy tudjuk, Molnár több ismerősének is arról beszélt, hogy már csak azért sem lehet igaz, hogy pénzt vett át Fuziktól, mert nemzetbiztonsági ügyekben járatos politikusként annyira nem lenne óvatlan, hogy egy 40 millió forintos táskát átvesz a térfigyelő kamerák kereszttüzében. A szocialista képviselő egyébként a nyilvános nyilatkozataiban annyit elismert, hogy találkozott Fuzik Zsolttal, igaz, ezt éppen az előbb elmondottak miatt kár is lett volna tagadnia, ráadásul mindez a cellainformációk alapján is ellenőrizhető. Molnár egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy a rá valló férfi csak menekülni próbált a számlagyáras ügyéből és ezért tett ellene valótlan vallomást. Mindehhez hozzátartozik, hogy Fuzik a poligráfot is vállalta és át is ment a hazugságvizsgálaton.

A volt miniszter Karácsonyra hivatkozhatott

Fuzik Bajával kapcsolatban többek között azt emelte ki, hogy jóban van Karácsony Gergely főpolgármesterrel és felhatalmazása van arra, hogy informatikai kérdésekről tárgyaljon.

Említette azt is, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes támogatását élvezi, aki fontos személy, mivel arról hozhat döntéseket, hogy milyen projekteket támogassanak és honnan vonjanak el pénzt – fogalmazott Fuzik.

Hozzátette: Baja Ferenc egyszer mutatott neki egy papírt, amelyen a főpolgármester aláírása szerepelt, illetve az, hogy informatikai főtanácsadó lett a fővárosnál.

A harmincmillió forintnyi vesztegetési pénzt én adtam át neki a Várkert Bazárnál található kis parkban

– mondta Fuzik a nyomozóknak.

A korrupciós ügynek összesen hét vádlottja van, a baloldali politikusokon kívül egy jobboldali érintettről is szólnak a hírek.