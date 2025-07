Erős földrengés pusztított Nápolyban

Panico questa mattina in #Campania per la forte scossa di #Terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito questa mattina alle 9.15 i #campiflegrei. Epicentro lungo la costa di Bagnoli Dazio, in piena caldera flegrea, a una profondità di 2,5 km ed epicentro.

La scossa è stata avvertita… pic.twitter.com/8NbEOMy3DS