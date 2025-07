Ettől az egy hozzávalótól lesz igazán jó a csirkeraguleves

A csirkeraguleves a hazai konyhák egyik legnagyobb kedvence: laktató, tápláló, és jól esik a hét bármelyik napján. Klasszikus verzióban is isteni, de egy apró trükk, a kurkuma hozzáadása új szintre emelheti. Ez az aranyló fűszer nemcsak kellemesen földes, enyhén borsos ízt ad, de vizuálisan is megdobja az ételt: mély, meleg színt kölcsönöz neki, amitől már az első kanál előtt étvágygerjesztőbbé válik.

A kurkuma feldobja a csirkeragulevest: a színe élénkebb, az íze gazdagabb lesz / Fotó: Shutterstock

Hogyan használd a kurkumát, hogy valóban feldobja a levest?

A kurkumával óvatosan kell bánni: ha túl sokat használunk belőle, kesernyés lehet, ám a kellő mennyiség selymes mélységet ad az ételnek. Íme néhány bevált tipp a fűszerezéshez:

A kurkuma íze akkor bontakozik ki igazán, ha kicsit megpirítjuk. Ennek legegyszerűbb módja, ha a leves alapját – a hagymát, a zellert, a sárgarépát – kevés zsiradékon dinszteljük, majd a kurkumát hozzáadva fél-egy percig együtt pirítjuk. Csak ezután öntsük fel vízzel vagy alaplével.

Hat személyre elegendő csirkeraguleveshez bőven elég egy teáskanál őrölt kurkuma, vagy egy evőkanál frissen reszelt kurkumagyökér. Érdemes fokozatosan adagolni, kóstolás után korrigálni.

Mindig megbízható forrásból származó, friss kurkumát használjunk. A régi, színt vesztett fűszer nemcsak az aromát, de a hatóanyagait is elveszíti.

Ha házi csirkealaplevet készítünk, a kurkumát már ott is felhasználhatjuk. 10-12 csészényi alapléhez háromnegyed teáskanál kurkuma elegendő – így már az alapíz is gazdagabb lesz.

Hogy miért szeretjük a kurkumát? Elsősorban azért, mert finom, emellett pedig rendkívül egészséges is. A kurkuma hatóanyaga, a kurkumin, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásáról ismert, amit a keleti gyógyászat évszázadok óta hasznosít. Igaz, főzés közben ezek egy része elvész, de ha gyakrabban használjuk, hosszú távon így is sokat adhat hozzá az étrendünkhöz. A látvány sem elhanyagolható: az aranyló árnyalat egyfajta melegséget, otthonosságot visz a csirkeragulevesbe – már azelőtt jó kedvre derít, hogy megkóstolnánk.

Csirkeraguleves: ezek is mehetnek bele!

A kurkuma jól működik olyan fűszerekkel, mint a gyömbér, a fokhagyma, a babérlevél vagy a friss petrezselyem. Érdemes kísérletezni azzal is, hogy némi citromhéjat vagy citromlevet csempészünk a végén a levesbe – a savas íz kiemeli a kurkuma mélységét. A fűszerezés mellett fontos a hús minősége is: a legjobb, ha csontos csirkedarabokat (pl. felsőcomb, szárny) használunk, ezekből gazdagabb ízű alaplé fő. A hús mellé kerüljön zeller, sárgarépa, fehérrépa és egy darab héjas hagyma is – ezekre kiválóan tapad a kurkuma íze és színe.

Ha tartalmasabb, egytálétel-jellegű levest szeretnénk, mehet a levesbe krumpli is. A kurkumás verzióhoz nagyon jól illik, mivel szépen átveszi az aranyló színt, és még jobban kiemeli a fűszer karakterét

Borítókép: Shutterstock