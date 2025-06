Tóth Gabit és Muri Enikőt gyalázzák azért, amiért Koncz Zsuzsát és Caramelt ajnározzák

A szakember jól kielemezte az eseményeket, majd beemelte a történetbe a CÖF azon reakcióját is, amelyben a zenészek megnyilvánulásaira a Nélküled című Ismerős Arcok-számmal válaszoltak a Facebook-oldalukon:

„(…) Ha Magyarországon egy kicsit normálisabb demokrácia volna, akkor lenne helye mindenféle világnézetnek a dalok világában is. (…) Egy demokratikus társadalomban nincs sok értelme a kormánypártiságról dalolni a színpadon. Nálunk persze ez is másképpen működik. Vannak »udvari« zenekarok és énekesek, mint ahogyan most látjuk, lázadók is. (…) A zene persze üzlet. Mindenütt a világon az. (...) Akkor miért ne »árulhatnák« a világnézetüket is, ha erre van vevő? A CÖF-nek éppen az a baja a most kiátkozott énekesekkel, hogy megérezték a közönség igényét.”