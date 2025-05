Lendvai Ildikó mindent bevallott, ebbe még Magyar Péter is belepirult

Aztán későbbi beszélgetésben már konkrétabb volt Lendvai. Egyenesen kimondta, Magyar Péter a megoldás. Az MSZP korábbi elnöke úgy fogalmazott, hogy sosem volt még ekkora esély a kormányváltásra, mint most, de okosan kell felmérni az eszközöket, a kis pártok pedig akár bűnbakjai is lehetnek annak, ha nem sikerül. A baloldali műsor vendégei egyetértettek abban, hogy a kis ellenzéki pártoknak most nem feltétlenül a parlamentbe jutást kellene kitűzni célul, hanem a kormány leváltását. A baloldal most esélyt kaphatna arra, hogy teljesen újragondolja magát.

Így jutottunk el a mostani Lendvai-cikkhez, ahol a szocik egykori nagyasszonya kerek-perec arra szólította fel a baloldali pártokat Fekete-Győr mondatai és Gyurcsány lemondása kapcsán, hogy eljött az idő engedjenek utat Magyar Péternek.