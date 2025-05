Titokzatos levél zúzhatja porrá Magyar Péter politikai karrierjét

Félix megpróbálta beljebb hívni a ház tűzrőlpattant hírmondóját, de ő nem szeretett volna zavarni, azon nyomban bele is kezdett a mondandójába:

– Kedves szerkesztő úr, engedje meg, hogy elmeséljek egy kis történetet önnek, amit meg is írhat, ha úgy tartja kedve. Bizonyára ön is látta Magyar Péternek az egyik Facebook-bejegyzését, amelyben a miniszterelnök úr tihanyi beszéde kapcsán megpróbálta összeugrasztani az anyaországi magyarokat a határainkon kívül élő testvéreinkkel. Ez a kamugép, ez az internethuszár, mert mi csak így hívjuk a barátnőimmel, kiposztolt olyan leveleket, amelyekben állítólagos határon túli magyarok bírálták Orbán Viktort és biztosították Magyar Pétert a támogatásukról, azaz úgy jött le az egész, hogy természetesen már Erdélyben is árad a Tisza.