Magyar Péter ősz szakállú hódolója borította a bilit

Követni is nehéz, annyi azonban bizonyos, hogy ősz szakállú Mellár nagy szélkakas. Most éppen Magyar Péterbe szerelmesedett bele, olyannyira, hogy saját pártját is feláldozná érte.

– Ilyen egyenes gerincű emberek alkotják a baloldalt. Mellár esete a legfényesebb bizonyíték arra, hogy a baloldal miért kapott ki négyszer egymás után kétharmaddal a választásokon. Az árulókat senki sem szereti, talán csak a hozzá hasonló árulók, ezért érzett késztetést Mellár is arra, hogy Magyar Péter mellé álljon. Similis simili gaudet – Hasonló a hasonlónak örül – gondolta magában Felhévizy, majd leült a teraszon a fonott foteljébe egy csésze kávéval élvezni a csodás napsütést.

Borítókép: Mellár Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)

